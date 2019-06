Real ima novog kralja! Hazard u Madridu za 100 milijuna eura

Ono što se danima pisalo, uskoro bi trebalo biti službeno. Belgijac Eden Hazard novi je igrač Real Madrida, a odšteta je 100 milijuna eura, doznaje vrlo pouzdana španjolska TV postaja El Chiringuito.

🚨🚨🚨EXCLUSIVA #JUGONES | El FICHAJE DE HAZARD por el REAL MADRID se hará OFICIAL en las PRÓXIMAS HORAS. El PRECIO rondará los 100 MILLONES. pic.twitter.com/fhBYtTaDcP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 5. lipnja 2019.

Da je transfer jako blizu, dalo se naznačiti kada je sam Hazard nakon finala Europske lige priznao kako mu je to posljednja utakmica u dresu Chelseaja. Na kraju se to pokazalo istinom

- Moglo bi to biti zbogom - samo je kratko rekao Eden Hazard za BBC nakon osvajanja trofeja Europske lige. Odigrao je finale, zabio dva gola za Chelsea i zaplakao prilikom izlaska iz igre. Emocije su zeznuta stvar jer londonski 'kralj' sad postaje novi 'kralj' i napušta 'plavce'.

Želio ga je Real i prošle sezone nakon odlaska Cristiana Ronalda, no Chelsea ga nije htio pustiti. No nakon silnih ponuda nisu uspjeli zadržati jednog od najboljih igrača svijeta.

Fantastično je to pojačanje za Madriđane koji su razočarani završetkom aktualne sezone u kojoj su ostali bez trofeja. Dolazak Luke Jovića za 60 milijuna eura, pa sada i Hazarda, garancija je navijačima Reala za puno bolje i svjetlije dane na Santiago Bernabeuu. Jer gore od aktualne sezone sigurno ne može.

Florentino Perez je tako ispunio želje trenera Zidanea koji je htio znatno ojačati momčad za narednu sezonu, a to mu je i ostvareno. Potrošili su do sad na Eder Militaa. Hazarda i Jovića 210 milijuna eura, no nije ni tu kraj dolascima, ali ni odlascima. Spominje se dolazak Paula Pogbe, a ormariće bi uskoro mogli isprazniti Ceballos, Isco i Marcelo.

Eden Hazard je u London stigao 2012. godine iz Lillea za 35 milijuna eura te je odigrao 352 utakmice i zabio 109 golova uz 92 asistencije. Žalit će za njim 'plavci', ali on je u Engleskoj odradio svoj posao i za kraj im donio trofej Europske lige. Belgijac je tako postao drugi najskuplji igrač u povijesti Reala, iza Garetha Balea za kojeg je Perez izdvojio 101 milijun eura. Cristiano Ronaldo je stigao za 94 milijuna, a veliki Zidane plaćen je 77,50 milijuna eura

Madrid ima novog kralja, a ime mu je Hazard Eden!