Real je preživio gostovanje u Barceloni, odgodio titulu rivala

Nogometaši madridskog Reala u Barceloni su svladali Espanyol 2-0, u dvoboju 34. kola španjolske La Lige, čime su odgodili slavlje Barcelone i njenu proslavu obrane naslova prvaka. Četiri kola prije kraja sezone Real zaostaje 11 bodova za Barcelonom te teorija o obratu i dalje živi. Odluka bi mogla pasti iduće nedjelje kada se na Camp Nouu igra veliki derbi, u goste Barceloni dolazi upravo Real. Koji je barem izbjegao da najvećem rivalu radi špalir.

Skoro sat vremena je Espanyol odolijevao favoritu iz Madrida, a onda je sve riješio Vinicius Junior s dva vrlo lijepa pogotka, u 55. i 66. minuti, za odlazak Reala na 2-0 i osiguravanje tri boda. Negativan niz Espanyola je nastavljen i ta je momčad i dalje bez ligaške pobjede u 2026. godini.

Nogometaši Betisa sve su sigurniji na petom mjestu ljestvice nakon domaće pobjede 3-0 protiv Ovieda u utakmici 34. kola. Oviedo je ostao na posljednjem mjestu te je njegova situacija u samoj završnici sezone sve kompliciranija. Četiri kola prije kraja gotovo da samo teorija ostaje kao posljednja šansa za Oviedo.

Gosti iz Ovieda uopće nisu odigrali lošu utakmicu u Sevilli, ali su uporno propuštali šanse. S druge strane Betis je bio daleko bolji pri realizaciji, dva pogotka je dao Cucho Hernandez, a jedan Ezzalzouli za uvjerljivo seviljsko slavlje.

Nogometaši Rayo Vallecana pobijedili su u gostima Getafe 2-0, ali su unatoč tome ostali na 11. mjestu ljestvice. Rayo Vallecano, koji istovremeno vodi borbu za osvajanje Konferencijske lige ove sezone, poveo je u 38. minuti golom Camella. Domaćin je mogao izjednačiti u 63. minuti, ali Armabarri nije realizirao jedanaesterac.

Getafe je kažnjen deset minuta kasnije kada je Nteka bio strijelac drugog gostujućeg gola za konačnih 2-0 Rayo Vallecana.

U prvom nedjeljnom susretu 34. kola nogometaši Celte su pred svojim navijačima u Vigu zasluženo svladali Elche s 3-1. Nakon pola sata igre Celta je stvorila veliku prednost od dva pogotka. U 14. minuti je Alvarez doveo domaćina u vodstvo, dok je u 30. minuti Iago Aspas, najbolji strijelac u klupskoj povijesti, bio strijelac za 2-0.

Smirila je potom Celta utakmicu u ostatku dvoboja, a gosti su se ponadali u 82. minuti kada je Andre Silva pogodio s bijele točke i time smanjio na 1-2. Gostujuća nada je trajala vrlo kratko jer je u 85. minuti Borja Iglesias, nakon lijepe domaće akcije, zabio za konačnih 3-1.

Celta se učvrstila na šestom mjestu ljestvice, dok je Elche ostalo na 14. poziciji te i dalje ima nemirne snove uoči same završnice sezone.

Kolo će u ponedjeljak zatvoriti Sevilla - Real Sociedad.

La Liga, 34. kolo:

Espanyol - Real Madrid 0-2 (Vinicius Junior 55, 66)

Betis - Oviedo 3-0 (Cucho Hernandez 22, 58, Ezzalzouli 45)

Getafe - Rayo Vallecano 0-2 (Camello 38, Nteka 73)

Celta - Elche 3-1 (Alvarez 14, Iago Aspas 30, Borja Iglesias 85 / Andre Silva 82-11m)

Subota:

Osasuna - Barcelona 1-2 (Garcia 89 / Lewandowski 81, Ferran Torres 86)

Alaves - Athletic 2-4 (Blanco 8, Tenaglia 68 / Navarro 46, Sancet 74, N. Williams 83, 87)

Valencia - Atletico Madrid 0-2 (Luque 74, Cubo 82)

Villarreal - Levante 5-1 (Mikautadze 38, 68, Moleiro 62, Buchanan 87, Pepe 90 / Espi 53)