Real Madrid ne može nikako na kraj s Viniciusom! Evo koliku plaću Brazilac traži od kluba

Pregovori između Viniciusa Juniora i Real Madrida oko produženja suradnje zasad ne donose željeni rasplet. Kako piše The Times, brazilski reprezentativac traži znatno povećanje primanja te želi zarađivati oko 30 milijuna eura neto po sezoni, odnosno približno 577 tisuća eura tjedno. U Realu su spremni poboljšati njegov postojeći ugovor, no njihova ponuda navodno iznosi oko 20 milijuna eura neto godišnje. Vinicius prema aktualnom ugovoru prima oko 15 milijuna eura po sezoni.

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Najveći problem predstavlja upravo razlika u očekivanjima plaće. Dok Viniciusov tim smatra da bi Brazilac, s obzirom na status i doprinos momčadi, trebao biti među najplaćenijim nogometašima svijeta, čelnici Reala ne žele izlaziti iz financijskih okvira koje su sami postavili. Zbog toga razgovori već neko vrijeme stoje na mjestu, a dogovor se zasad ne nazire.

Takav razvoj situacije otvorio je prostor brojnim nagađanjima oko njegove budućnosti. Ugledni novinar David Ornstein ranije je otkrio kako Arsenal pomno prati slučaj te razmatra mogućnost da krene po Brazilca ako pregovori s Realom u konačnici propadnu. Za sada nema konkretnih kontakata između klubova, no londonski sastav navodno je već interno razgovarao o potencijalnom transferu.

Istodobno, u Madridu žele izbjeći scenarij u kojem bi jedan od najvažnijih igrača momčadi ušao u završne godine ugovora bez riješenog statusa. Vinicius je godinama jedan od zaštitnih znakova 'kraljevskog kluba', ali aktualni zastoj u pregovorima prvi je put ozbiljnije doveo u pitanje njegov dugoročni ostanak na Santiago Bernabéuu.

Foto: CAEAN COUTO

Na cijelu situaciju utječu i ostali planovi Reala na tržištu. Španjolski velikan paralelno radi na dovođenju novih pojačanja, među kojima se kao najnovije pojačanje spominje stoper Ousmane Diomandé, pa u klubu vode računa o raspodjeli budžeta i platnoj strukturi.

Real Madrid ovog je ljeta dodatno osnažio momčad s nekoliko zvučnih pojačanja. Na Santiago Bernabéu stigli su lijevi bek Marc Cucurella, desni bek Denzel Dumfries, stoper Ibrahima Konaté te iskusni portugalski veznjak Bernardo Silva, dok se nakon posudbe u Lyonu u prvu momčad vratio i brazilski napadač Endrick. Uz to, madridski velikan i dalje je aktivan na tržištu te radi na dovođenju novih igrača.