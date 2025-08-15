Obavijesti

FRANCO MASTANTUONO

Real Madrid predstavio novu zvijezdu: 'Za mene je Messi najbolji ikad, Argentinac sam...'

Piše Petar Božičević,
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Njegov debi očekuje se već u utorak protiv Osasune u prvom kolu La Lige. Mastantuono je seniorsku karijeru započeo u River Plateu gdje je prije toga proveo i pet godina omladinske karijere

Franco Mastantuono (18) priključio se Real Madridu. Nakon što je ranije ovog ljeta madridski klub zakapario njegov potpis, morao je čekati da Argentinac napuni 18. godina prije nego se priključi momčadi. Na predstavljanju su ga pitali koga smatra najboljim nogometašem u povijesti.

- Za mene je to Lionel Messi. Ja sam iz Argentine - rekao je talentirani nogometaš pa otkrio da ga je želio i PSG. 

- Istina je, PSG me želio dovesti. Pričao sam s Luisom Enriqueom i hvala mu ponovno na tome. Ipak, za mene je postojao samo Real Madrid. 

Mastantuono je rođen 2007. i svjedočio je šest osvojenih trofeja Lige prvaka od strane Reala. 

- Moja prva uspomena o Realu je kad sam gledao osvajanje Lige prvaka. Uvijek sam sanjao da ću igrati za Real i to se ostvarilo - kazao je Argentinac pa pohvalio jednog suigrača. 

FIFA Club World Cup - Group E - Inter Milan v River Plate
Foto: Steven Bisig/REUTERS

- Jako mi se sviđa Jude Bellingham. Odlično me dočekao - zaključio je Mastantuono. 

PIŠU ŠPANJOLCI Luka Modrić će se vratiti u Real? U posljednjem razgovoru Perez mu je obećao samo jedno...
Luka Modrić će se vratiti u Real? U posljednjem razgovoru Perez mu je obećao samo jedno...

Njegov debi očekuje se već u utorak protiv Osasune u prvom kolu La Lige. Mastantuono je seniorsku karijeru započeo u River Plateu gdje je prije toga proveo i pet godina omladinske karijere. Nakon samo jedne sezone seniorskog nogometa, doveo ga je "kraljevski klub".

