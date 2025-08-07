Obavijesti

PIŠU ŠPANJOLCI

Luka Modrić će se vratiti u Real? U posljednjem razgovoru Perez mu je obećao samo jedno...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Emotivni oproštaj Modrića od Santiago Bernabéua 24. svibnja bio je više od običnog odlaska, bio je to kraj jednog poglavlja ispisanog zlatnim slovima

Real Madrid započinje novu eru na svim razinama. Na klupu je stigao Xabi Alonso, koji nasljeđuje Carla Ancelottija i donosi novu energiju u svlačionicu i među navijače. Uz promjene u trenerskom stožeru mijenja se i stil igre, ali najviše pozornosti ipak privlači nova struktura momčadi.

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

U posljednje su se vrijeme brojni igrači oprostili od prve ekipe, a posljednji među njima, Luka Modrić, ostavio je neizbrisiv trag i u klubu i među navijačima. Hrvatski veznjak, koji je upravo predstavljen kao novo pojačanje Milana, ostaje upisan kao živa legenda Real Madrida.

Foto: AC Milan

Modrić je postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba s čak 28 osvojenih trofeja u bijelom dresu. Uz njega, samo su Paco Gento, Toni Kroos, Dani Carvajal i Nacho Fernández osvojili šest naslova Lige prvaka, rekord koji je donedavno držao isključivo Gento. Upravo ta generacija, predvođena Modrićem, oblikovala je drugu najslavniju eru u povijesti "kraljevskog kluba", odmah iza one iz vremena Alfreda Di Stéfana, kada je Real dominirao europskim nogometom i uzeo tri uzastopna naslova prvaka Europe.

SUSRELI SE VIDEO Modrić upoznao Pulišića. Prišao mu je na hrvatskom...
VIDEO Modrić upoznao Pulišića. Prišao mu je na hrvatskom...

Emotivni oproštaj Modrića od Santiago Bernabéua 24. svibnja bio je više od običnog odlaska, bio je to kraj jednog poglavlja ispisanog zlatnim slovima. Diskretan kao i uvijek, maestro iz Zadra dirnuo je sve prisutne porukom koja najbolje opisuje njegovu karijeru i karakter: "Ne plači jer je završilo, već se smiješi jer se dogodilo.“ Iako tu rečenicu mnogi pripisuju nobelovcu Gabrielu Garcíji Márquezu, Modrićev ju je oproštaj učinio dijelom nogometne povijesti. Kao i Toni Kroos, koji se također oprostio ovoga ljeta, Modrić je postao institucija u madridskom kvartu Chamartín, ostavivši za sobom bezbroj uspomena i jedan veliki, nezamjenjivi dres s brojem 10.

POČETAK U MILANU VIDEO Modrić kao Rossonero na prvom treningu. Pričao je i s Leaom koji mu nije dao desetku
VIDEO Modrić kao Rossonero na prvom treningu. Pričao je i s Leaom koji mu nije dao desetku

Ipak, Modrić bi se mogao u budućnosti vratiti u Madrid. Španjolski portal Defensa Central doznaje kako se Modrić u posljednjim razgovorima s predsjednikom Florentinom Pérezom otvoreno izjasnio kako u budućnosti vidi sebe u trenerskoj ulozi. Pérez mu je, prema istim izvorima, obećao da će vrata Reala za njega uvijek biti otvorena, i to ponajprije kroz rad u omladinskoj školi, legendarnom pogonu La Fábrica.

OSTALO

