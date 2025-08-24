Real Madrid prije 13 godina pomogao Oviedu u spašavanju od gašenja, a danas lovi trobod

Real Madrid gostuje kod Real Ovieda u 2. kolu La Lige, a pobjeda je za "kraljeve" imperativ. Barcelona se izvukla na gostovanju kod Levantea i pobijedila 3-2 nakon zaostatka 2-0 iz prvog dijela i Real želi nastaviti borbu za vrh Španjolske.

Zanimljivo, 2012. je Real Oviedo bio pred kolapsom i na rubu nestanka, a Real Madrid je uskočio i kupio dionice u vrijednosti od 100.000 eura koje je kasnije predao vijeću.

Xabi Alonso u najavi je utakmice govorio o Viniciusu Junioru nakon pitanja o njegovom stanju.

- Izgleda dobro, motiviran je i željan igre. Svi su na pravom mentalnom nivou na početku sezone - rekao je trener Reala.

Marca u prvoj postavi Reala predviđa mladog Franca Mastantuona (18) koji se ovog ljeta priključio iz River Platea, a posljednjih je dana u španjolskim medijima procurila vijest da Rodrygo više uopće ne želi igrati na desnom krilu i da će mu Xabi davati prilike lijevo.

Real je u prvom kolu slavio protiv Osasune 1-0, a zanimljivo je da su "kraljevi" posljednji put izgubili na startu La Lige daleke 2008. i to od Deportiva 2-1. Utakmicu u Oviedu sudi Ricardo De Burgos Bengoetxea, a Madriđani su veliki favoriti za pobjedu.

Najavljena postava Reala od Marce (4-2-3-1):

Courtois - Trent, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni, Arda - Mastantuono, Mbappe, Vinicius