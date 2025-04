Real Madrid produžio ugovor Modriću! Ali ima jedna kvaka

Nogometni svijet naveliko špekulira o sudbini Luke Modrića. Hoće li produljiti s Real Madridom na još godinu dana, prihvatiti milijunski zov iz Saudijske Arabije i Katra ili se pak vratiti u Dinamo. Nekoliko je opcija, ali želja našeg kapetana uvijek je bila jasna. Završiti karijeru na Santiago Bernabeuu.

Pokretanje videa... 01:12 Otkrili koliko vrijedi Modrićeva imovina. Brojnim nekretninama i pivovari dodao je i velški klub | Video: 24sata/Pixsell/Instagram/Reuters

Dok Luka iščekuje poziv iz kancelarije Florentina Pereza kako bi se pokušali dogovoriti za daljnju suradnju, AS je objavio kako je Modrić produžio ugovor, ali samo na mjesec dana. Naime, aktualni mu istječe 30. lipnja, ali kako se Svjetsko klupsko prvenstvo igra u SAD-u od 14. lipnja do 13. srpnja pa je samim time sezona duža, Fifa je omogućila klubovima izvanrednu registraciju igrača kojima istječu ugovori kako bi mogli nastupiti na turniru. Real je to napravio s hrvatskim kapetanom i Lucasom Vazquezom koji su produljili ugovore do 31. srpnja.

No, to nije razriješilo njihovu budućnost i nema jasnih naznaka hoće li ostati u klubu i sljedeću sezonu. Donedavno se činilo kako će Luka gotovo sigurno završiti karijeru u Realu, ali promijenilo se dosta toga u posljednjih mjesec dana.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Klub je ispao iz Lige prvaka, Florentino Perez želi osvježiti svlačionicu, a na koncu svega, jedan od onih koji se nije htio odreći našeg nogometaša bio je Carlo Ancelotti koji je pred odlaskom. Njega bi mogao naslijediti Xabi Alonso i pitanje je kakve on ima planove s Modrićem, želi li ga imati u momčadi za sljedeću sezonu.

Hrvatski maestro traje već 13 godina u Realu, fascinantno je da igra na ovakvoj razini s 39 godina. Nema više ulogu nezamjenjivog startera, ali njegova vrijednost za klub je neprocjenjiva...