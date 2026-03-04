Real Madrid skriva pravo stanje Mbappéa? 'Ligament mu je na rubu izdržljivosti, a SP je blizu'

U Real Madridu vlada opsadno stanje. Nakon šokantnog poraza od Getafea (1-0) koji je ozbiljno uzdrmao nade u osvajanje naslova prvaka, "kraljevski klub" suočava se s unutarnjim ratom koji prijeti potpunim raspadom sistema. U središtu drame je najveća zvijezda, Kylian Mbappé, i misterij oko njegove ozljede koljena, koja je postala točka loma između klupske uprave i igračevog najbližeg okruženja. Dok klub uvjerava javnost u optimističan scenarij, izvori bliski Francuzu govore o puno mračnijoj dijagnozi i strahu od katastrofalnih posljedica.

Pokretanje videa... 00:43 Kylian Mbappe u Real Madridu | Video: 24sata/reuters

Službeni optimizam protiv alarmantne stvarnosti?

Real Madrid je u utorak objavio službeno priopćenje u kojem se navodi da je, nakon pregleda francuskih specijalista i pod nadzorom klupske liječničke službe, Mbappéu "potvrđena dijagnoza istegnuća lijevog koljena" te da se nastavlja s "konzervativnim liječenjem". Klupski izvori neslužbeno su procijenili oporavak na otprilike tri tjedna, s nadom da bi napadač mogao biti spreman za uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. No, ta verzija priče drastično se razlikuje od one koju plasira Mbappéov tabor, javljaju Španjolci.

Ugledni novinar Anton Meana s radijske postaje Cadena SER otkrio je da je situacija puno ozbiljnija. Prema njegovim informacijama, igračev "stražnji križni ligament lijevog koljena je na samoj granici izdržljivosti", što je dijagnoza koja izaziva paniku i nema nikakve veze s običnim istegnućem. Razdor između službene verzije i stvarne težine ozljede stvorio je dimnu zavjesu nad trening kampom Valdebebas.

Glavni razlog zašto Mbappéovo okruženje inzistira na maksimalnom oprezu jest nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine, do čijeg je početka ostalo svega stotinjak dana. Oni su uvjereni da kapetan francuske reprezentacije nema niti jedan dan za gubljenje ako želi biti potpuno spreman za najveću svjetsku pozornicu. Strahuju da bi ga klub, u očajničkoj potrebi za rezultatom, mogao prisiliti na preuranjeni povratak protiv Cityja, što bi moglo dovesti do katastrofalne ozljede i kraja sezone, a time i oproštaja od Mundijala.

​- Nazvat ćemo to istegnućem samo zato što tako piše u liječničkom izvješću, ali ozljeda je zaista značajna. Ostalo je sto dana do Svjetskog prvenstva i Mbappé nema nimalo vremena za gubljenje. Potrebno mu je svih sto da se potpuno oporavi - objasnio je Meana stav igračevog tabora.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Nepovjerenje i pritisak uoči ključnih utakmica

Cijela situacija dolazi u najgorem mogućem trenutku za Madrid, koji se već nosi s teškom ozljedom Brazilca Rodryga. Njemu je potvrđena ruptura prednjeg križnog ligamenta, što znači da je sezona za njega gotova. Bez Rodryga, pritisak na Mbappéa da se što prije vrati postao je golem, stvarajući savršenu oluju sukobljenih interesa između sportskih ciljeva kluba i dugoročne dobrobiti igrača. Trener Alvaro Arbeloa pokušava smiriti tenzije, dajući oprezne izjave.

​- Mbappé i Liga prvaka? Ići ćemo dan po dan. Vidjet ćemo kako se osjeća. Trenutno je najbolje ne postavljati nikakve rokove - poručio je Arbeloa.

Međutim, činjenica da je Mbappé otputovao u Francusku po drugo mišljenje jasan je znak nepovjerenja prema klupskim liječnicima. Dok se ključna utakmica protiv Manchester Cityja približava, Realova sezona visi o koncu, a njihova najskuplja investicija postala je predmetom internog natezanja koje prijeti eskalacijom. Prema posljednjim informacijama, Mbappé će sigurno propustiti prvu utakmicu protiv engleskog prvaka, kao i ligaški dvoboj protiv Celte Vigo ovog vikenda.