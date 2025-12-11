Obavijesti

Real Madrid slavio u Euroligi, Hezonja je opet bio najbolji

U susretu 15. kola košarkaške Eurolige Real Madrid je pobijedio Baskoniju sa 94-87, a Hezonja je predvodio "Kraljevski klub" sa 17 koševa, četiri skoka i tri asistencije.

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja nastavlja s odličnim igrama u redovima Real Madrida.

U susretu 15. kola košarkaške Eurolige Real Madrid je pobijedio Baskoniju sa 94-87, a Hezonja je predvodio "Kraljevski klub" sa 17 koševa, četiri skoka i tri asistencije.

Facundo Campazzo je dodao 16 koševa i pet asistencija, dok je Theo Maledon dodao 15 koševa. Kod Baskonije je Markus Howard zabio 22, a Timothe Luwawu-Cabarott sa 20 koševa.

Realu je to bila deveta pobjeda u sezoni pri čemu četvrta u nizu.

Milano je pobijedio Panathinaikos sa 96-89. Armoni Brooks je predvodio talijanski sastav sa 26 koševa, dok je Kostas Sloukas na suprotnoj strani zabio 19 koševa.

Pobjedu je upisala i Valencija koja je sa 94-82 porazila Anadolu Efes.

Kameron Taylor je zabio 20, a Matthew Costello 15 koševa za pobjedničku ekipu, a Jordan Loyd i Isaia Cordinier po 18 koševa za Efes.

U derbiju začelja Maccabi Tel Aviv je na domaćem, terenu pobijedio Asvel sa 92-84 ostvarivši petu pobjedu, dok je francuski sastav upisao 12. poraz.

Lonnie Walker sa 29 koševa i devet skokova i Roman Sorkin sa 26 koševa predvodili su izraelski sastav, dok je kod Asvela najefikasniji bio Glynn Watson sa 21 košem.

