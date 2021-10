Nogometaši Real Sociedada vratili su se na prvo mjesto španjolskog nogometnog prvenstva nakon što su u susretu 12. kola Primere, u velikom baskijskom derbiju odigrali 1-1 protiv Athletic Bilbaoa.

Sociedad se ovim bodom vratio na vrh ljestvice, sada vodi sa 25 bodova, dok Real Madrid i Sevilla imaju po 24 boda.

Domaćin je poveo u 57. minuti golom Alexandera Isaka iz kaznenog udarca i sve do sudačke nadoknade imao je tri boda u džepu. No Athletic je u posljednjim trenucima susreta izjednačio golom Ikera Munaina. Athletic je stigao do bod s igračem manje nakon što je u 84. minuti isključen Inigo Martinez.

U ranije odigranom susretu Atletico Madrid je pobijedio Real Betis sa 3-0, a za domaći sastav nije nastupio hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko.

Bila je to prva Atleticova pobjeda u posljednja četiri susreta u svim natjecanjima, dok je Betis upisao prvi poraz u zadnjih pet susreta.

Aktualni španjolski prvak je do pobjede stigao golovima Yannicka Carrascoa (26), Germana Pezzelle (63-ag) i Joao Felixa (80).

Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko nije nastupio za Atletico.

Getafe je porazio Espanyol sa 2-1 ostvarivši prvu pobjedu sezone. Oba gola za domaći sastav zabio je Enes Unal (32, 56), dok je za goste zabio Sergi Gomez (38).

Na ljestvici vodi Real Sociedad sa 25 bodova, Real Madrid i Sevilla imaju po 24 boda, dok je Atletico Madrid četvrti sa 22 boda.

Getafe je usprkos pobjedi ostao na začelju.