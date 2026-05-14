Real Sociedad remizirao kod Girone, Sučić i Ćaleta-Car igrali

Real Sociedad odigrao je 1-1 na gostovanju kod Girone u 36. kolu španjolskog prvenstva. Momčad za koju su u prvoj postavi bili hrvatski reprezentativci Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car tako je produljila niz bez pobjede na pet utakmica. Zadnja pobjeda bila je u finalu Kupa protiv Atletico Madrida.

Girona je bila bolja momčad u ovom susretu te je stvorila tri velike prilike i uputila čak 29 udaraca prema golu Reala, dok je momčad iz San Sebastijana pucala samo šest puta. Gosti su poveli u 28. minuti nakon što je Gomezov ubačaj iz kornera pospremio Jon Martin. Izdržao je Real do poluvremena, ali onda je u nastavku ipak primio gol.

Do zasluženog izjednačenja Girona je došla u 66. minuti. Nakon akcije po desnoj strani, Martinez je ubacio u kazneni prostor, a tamo je Cristhian Stuani zabio za 1-1. Najbolji igrač gostiju bio je golman Alex Remiro koji je u četiri navrata obranama spašavao gol svoje momčadi. Ćaleta-Car dobio je žuti karton, a i on i Luka Sučić odigrali su cijeli susret za Sociedad. Sučić je bio jedan od boljih igrača gostiju na utakmici.