Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Real Sociedad remizirao kod Girone, Sučić i Ćaleta-Car igrali

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Real Sociedad remizirao kod Girone, Sučić i Ćaleta-Car igrali
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Real Sociedad nastavlja s utakmicama bez pobjede u ligi, remizirali s Gironom 1-1! Sučić i Ćaleta-Car igrali, ali bez sreće. Girona dominirala, golman Remiro spašavao gol

Admiral

Real Sociedad odigrao je 1-1 na gostovanju kod Girone u 36. kolu španjolskog prvenstva. Momčad za koju su u prvoj postavi bili hrvatski reprezentativci Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car tako je produljila niz bez pobjede na pet utakmica. Zadnja pobjeda bila je u finalu Kupa protiv Atletico Madrida. 

REPORTAŽA IZ VITORIJE Gledali smo kako bivši stoper Istre sprema u džep zvijezde Barce: 'Hrvati, imate problem'
Gledali smo kako bivši stoper Istre sprema u džep zvijezde Barce: 'Hrvati, imate problem'

Girona je bila bolja momčad u ovom susretu te je stvorila tri velike prilike i uputila čak 29 udaraca prema golu Reala, dok je momčad iz San Sebastijana pucala samo šest puta. Gosti su poveli u 28. minuti nakon što je Gomezov ubačaj iz kornera pospremio Jon Martin. Izdržao je Real do poluvremena, ali onda je u nastavku ipak primio gol.

Golove pogledajte OVDJE.

Do zasluženog izjednačenja Girona je došla u 66. minuti. Nakon akcije po desnoj strani, Martinez je ubacio u kazneni prostor, a tamo je Cristhian Stuani zabio za 1-1. Najbolji igrač gostiju bio je golman Alex Remiro koji je u četiri navrata obranama spašavao gol svoje momčadi. Ćaleta-Car dobio je žuti karton, a i on i Luka Sučić odigrali su cijeli susret za Sociedad. Sučić je bio jedan od boljih igrača gostiju na utakmici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026