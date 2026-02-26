Real sprema megatransfer za dolazak Modrićeve zamjene?!

Real Madrid solidno gura u La Ligi i Liga prvaka, ali igra toplo-hladno kroz cijelu sezonu. Muče se "kraljevi" s kreacijom igre još od odlaska Tonija Kroosa u mirovinu 2024., ali pogotovo otkako je Luka Modrić prošlog ljeta napustio klub. Svjesni su toga u Madridu i spremaju se reagirati na tržištu.

Veznjak PSG-a Vitinha (26) je prva meta Reala u ljetnom prijelaznom roku, prenosi Cadena SER. Portugalac navodno ima usmeni dogovor s Parizom da bi ga pustili za 100 milijuna eura.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Također, Vitinha se zaželio novih izazova nakon četiri godine igranja za PSG, a treći razlog zašto je moguć transfer krije se u poboljšanju odnosa Madriđana i Parižana. Real je odustao od Superlige i odnosi su postali manje zategnuti.

Vitinha je u PSG stigao u ljeto 2022. za 41,5 milijun eura, a s pariškim klubom je prošle sezone postao europski prvak. Trenutačno vrijedi 110 milijuna eura.

Ako ne uspije plan Reala da potpiše Vitinhu, spominju se Kees Smit i Adam Wharton kao moguće zamjene...