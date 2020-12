Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić preopteretio je mišiće lijeve noge, zbog čega u ponedjeljak nije trenirao sa suigračima u trening centru Valdebebas, a u utorak će ga pregledati liječnici kako bi ustanovili o kakvoj je ozljedi riječ, izvijestile su novine Marca ne navodeći izvor informacije.

Luka Modrić je s 35 godina najstariji igrač momčadi, a najvjerojatnije će propustiti prvenstveni dvoboj u srijedu s Granadom te možda i onaj s Elcheom 30. prosinca, što će biti posljednja utakmica Real Madrida u ovoj godini.

Modrić je u nedjelju tijekom utakmice u baskijskom gradiću Eibaru postigao pogodak 13. minuti za vodstvo Reala 2-0, a u 72. minuti je zatražio od trenera Zinedine Zidana zamjenu, jer je osjetio bolove u nozi. Real Madrid je protiv Eibara na kraju slavio s 3-1 i izjednačio se sa 29 bodova s vodećim Atletico Madridom.

Modrić ove sezone nije bio ozlijeđen, a prethodno je odigrao pet utakmica u nizu u udarnoj postavi. Real Madrid je pobijedio u svih pet dvoboja.

Zasad sve upućuje na to da Modrić u ponedjeljak nije trenirao iz predostrožnosti, no tek nakon detaljnog pregleda pregleda bit će poznato o kakvoj se ozljedi radi. Klub na svojoj internetskoj stranici u ponedjeljak nije objavio nikakvu informaciju vezanu za Modrića no hrvatskog igrača nije bilo na objavljenim fotografijama s treninga.

- Oni koji su bili u početnoj postavi protiv Eibara trčali su oko terena, a zatim vježbali u teretani - izvijestio je klub.

Zasad je teško nešto prognozirati, ali ovo je sigurno stvorilo blagu glavobolju Zinedineu Zidaneu jer je Modrić u fantastičnoj formi. On i Karim Benzema su u ovome trenutku najbolji igrači Reala, a Lukin izostanak bi bio veliki problem za Madriđane koji su konačno ušli u seriju pobjeda nakon krize koja je pogodila klub.