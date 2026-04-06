NIJEMCI TVRDE

Real želi Stanišića iz Bayerna!?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marcus Hirnschal

Španjolski div Real Madrid bacio oko na našeg Josipa Stanišića! Bayernova zvijezda s 31 utakmicom ove sezone privukla pozornost skauta zbog svoje svestranosti

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (26) uživa u sjajnoj sezoni. Njegov Bayern ima devet bodova prednosti u Bundesligi u odnosu na drugoplasiranu Borussiju Dortmund, a "vatreni" je postao standardni kotačić u stroju trenera Vincenta Kompanyja, koji je u Hrvatu pronašao igrača koji će bez puno pitanja i zahtjeva pokriti svaku poziciju u obrani.

Stanišić je ove sezone odigrao 31 utakmicu za Bayern u kojima je odigrao 2351 minutu, a pred njegovim klubom je prva utakmica četvrtfinala Lige prvaka protiv Real Madrida (utorak, 21 sat). A jedan je njemački portal, točnije Fussball Daten, plasirao pomalo senzacionalnu vijest kako je upravo "španjolski klub" zainteresiran za usluge 26-godišnjeg Stanišića.

Isti izvor piše kako U Realu planiraju veliki remont obrambene linije nakon još jedne slabe sezone za standarde madridskog kluba. Očekuje se kako će klub napustiti 34-godišnji Dani Carvajal, koji nakon teške ozljede koljena nije pokazao klasu koja ga je godinama činila jednim od najboljih bekova na svijetu. 

Kao njegova zamjena stigao je Trent Alexander-Arnold (27), koji se u Liverpoolu nametnuo kao jedan od najsvestranijih igrača na toj poziciji. Međutim, sporo traje njegova prilagodba na španjolski nogomet. 

Zbog toga, tvrdi Fussball Daten, u Realu smatraju kako je Stanišić svojevrsna "polica osiguranja" na poziciji desnog beka. On donosi obrambenu čvrstoću i fleksibilnost koja nedostaje Arnoldu. Skautska služba Reala navodno je pozorno promatrala i pratila Stanišićeve nastupe u Ligi Prvaka.

Ipak, Bayern bi sigurno volio zadržati Stanišića. Stasao je u omladinskoj akademiji bavarskog kluba, a prema Transfermarktu vrijedi 35 milijuna eura. Ima važeći ugovor do 30. lipnja 2029. s njemačkim prvakom. Real uz Stanišića navodno razmatra i Diogo Dalota (Manchester United) i Achrafa Hakimija (PSG).

