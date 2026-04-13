Realov predsjednik želi vratiti bivšeg Modrićevog partnera?!

Toni Kroos se vraća u Real Madrid?! Vijest je to koja je odjeknula španjolskim medijima posljedjih dana, a Realovi navijači s oduševljenjem su je dočekali. Naime, predsjednik Reala Florentino Pérez razmišlja o vraćanju Nijemca u klub, prenose španjolski mediji.

Kroos bi obnašao ulogu unutar sportskog sektora "kraljevskog kluba" i bio bi čovjek od povjerenja Pérezu i pomogao bi donositi sportske odluke u klubu.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Podsjetimo, njemački veznjak se umirovio od nogomet nakon Europskog prvenstva 2024., a iste je godine osvojio Ligu prvaka, La Ligu i Superkup. Apsolutna je legenda Real Madrida, a s Lukom Modrićem je činio ponajbolji par veznjaka u povijesti nogometa. Zajedno su osvojili šest puta Ligu prvaka i ispisali povijest europskog nogometa.

U Real je Kroos stigao u ljeto 2014. za svega 25 milijuna eura iz Bayerna i to je ispao jedan od najboljih transfera u povijesti nogometa. Postao je oslonac "kraljeva" u idućih 10 godina i odigrao 465 utakmica te zabio 28 golova, uz 99 asistencija.

Koliko nedostaje Realu, dokazuju i prve dvije sezone nakon odlaska Nijemca u mirovinu...