PRERAČUNAO SE

Realov promašaj od 120 mil. €: Htio sam Modrićevu desetku. Očekivao sam da će reći u redu

Piše Luka Tunjić,
Iako je legenda Chelseaja i belgijske reprezentacije, u Realu je Hazard ostao upamćen kao najskuplji promašaj u povijesti. Odigrao je svega 76 utakmica za 'kraljevski klub'

Nije mi predstavljalo teret naslijediti Cristiana Ronalda u Real Madridu. Nisam ni došao radi toga, rekao je legendarni belgijski nogometaš Eden Hazard (35), kojeg je Real Madrid 2019. doveo za frapantan iznos od 120 milijuna eura. 

Iako je legenda Chelseaja i belgijske reprezentacije, u Realu je Hazard ostao upamćen kao najskuplji promašaj u povijesti. Odigrao je svega 76 utakmica za Real u kojima ima skromnu statistiku od sedam golova i 12 asistencija. Ozljede su se gomilale, a sa svakom je Eden gubio po malo svoje čarolije koja ga je činila posebnim na terenu.

U intervjuu za francuski Canal+ otkrio je neke anegdote iz vremena u Madridu, uključujući i jednu s Lukom Modrićem.

- Nisam htio sedmicu. Htio sam desetku Luke Modrića. Pitao sam ga i mislio sam da će mi reći 'u redu, uzmi je', ali nije mi je dao - rekao je kroz smijeh, a zatim objasnio zašto nije mogao igrati Ronaldovu ulogu.

- Mediji su govorili da ću zamijeniti Ronalda. Mislim da je moj stil igre potpuno drukčiji od njegovog. Nisam mogao zabijati 60 ili 70 golova godišnje. U cijeloj karijeri jedva da sam ih toliko zabio. Dakle, moj stil igre bio je posve drukčiji. Došao sam ondje igrati kao Eden, a ne da bih zamijenio Cristiana. No, kao što to često biva, stvari nisu išle dobro - zaključio je.

