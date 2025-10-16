Realov tinejdžer nije dobio ni minutu. Slavio godišnjicu braka u pustinji s pet godina starijom

Endrick, mladi nogometni talent Real Madrida, umjesto na terenu uživa u romantičnom bijegu s manekenkom suprugom. Hoće li u siječnju zatražiti posudbu?
Dok se nogometni svijet pita gdje je nestao jedan od najtalentiranijih mladih igrača današnjice, Endrick Felipe Moreira de Sousa, 19-godišnja zvijezda Real Madrida, odgovore traži daleko od Santiago Bernabeua.
| Foto: Instagram
Umjesto na travnjaku, brazilski napadač proveo je reprezentativnu pauzu u romantičnom bijegu u marokansku pustinju sa svojom suprugom, 24-godišnjom manekenkom Gabriely Mirandom.
Fotografije para u šatoru, okruženog svijećama, otkrivaju idilu koja je u potpunoj suprotnosti s njegovom profesionalnom situacijom u kojoj već pet mjeseci nije odigrao ni minute natjecateljskog nogometa.
Posljednji put kada je Endrick zaigrao za "kraljevski klub" bio je 18. svibnja protiv Seville. Od tada se mnogo toga promijenilo. Carlo Ancelotti napustio je klupu, a stigao je Xabi Alonso, no za mladog Brazilca promjena nije donijela boljitak.
Niz nesretnih okolnosti, uključujući ozljedu tetive koljena u svibnju i njezinu obnovu tijekom ljetnih priprema, udaljio ga je od terena. Propustio je Svjetsko klupsko prvenstvo, ključan period za dokazivanje novom treneru.
Iako je od rujna potpuno spreman, Alonso mu ne daje priliku. "Konkurencija na njegovoj poziciji je velika. Njegovo vrijeme će doći", diplomatski je poručio trener.
No strpljenje polako nestaje. Čak mu ni dodjela kultnog dresa s brojem 9, koji su nosile legende poput Ronalda Nazarija i Karima Benzeme, nije pomogla.
Situaciju je komentirala i legenda Reala, Guti, koji nema dvojbi. "Ako do prosinca ne dobije priliku, najbolja opcija za njega je da ode kako bi nastavio rasti. Za mladog igrača najvažnije je igrati", izjavio je Guti, čime je samo pojačao glasine o mogućem odlasku.
Dok na terenu proživljava teške trenutke, Endrickov privatni život cvjeta. Njegova veza s pet godina starijom Gabriely Mirandom od početka je pod povećalom javnosti. Upoznali su se, kako je ona otkrila, zahvaljujući okladi na ishod nogometne utakmice. Manje od godinu dana kasnije, u rujnu 2024., par je sklopio brak.
Njihova veza nije tipična. Ubrzo nakon što su počeli izlaziti, potpisali su "ugovor o vezi" koji je izazvao brojne kontroverze.
Ugovor, navodno, sadrži stroga pravila: zabranjeno je imati virtualnu djevojku u videoigri GTA, obavezno je često izgovarati "volim te", a u porukama su zabranjene riječi poput "hm" i "okej". Kršenje pravila "kažnjava" se poklonom.
Ovaj potez, kao i njihova odluka o braku u tako mladoj dobi, izazvao je zabrinutost čak i kod Endrickove majke, koja je izjavila kako smatra da su "premladi za brak".
Ipak, par ističe kako je temelj njihove veze zajednička kršćanska vjera. "Što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja", poručili su uz fotografije s vjenčanja, citirajući Bibliju.
Bijeg u Maroko nije bio samo odmor, već i proslava prve godišnjice braka te, čini se, prilika za razmišljanje o budućnosti. S obzirom na to da nije dobio poziv ni za brazilsku reprezentaciju, Svjetsko prvenstvo 2026. čini se sve daljim. Zbog toga su sve glasnija nagađanja da će Endrick u siječnju zatražiti posudbu kako bi osigurao minutažu.
Prema pisanju Daily Maila, kao najizglednija destinacija spominje se talijanski velikan Juventus. Ironično je da igrač koji je plaćen 35 milijuna eura (plus potencijalnih 25 milijuna u bonusima) i koji, kada igra, ima impresivnu statistiku od 0,74 gola po utakmici, mora tražiti priliku izvan Madrida.
Dok čeka rasplet svoje profesionalne sudbine, Endrick pronalazi utjehu u privatnom životu. Pustinja u Maroku pružila mu je mir i bijeg od pritiska.
Siječanj će dati odgovor na pitanje hoće li se njegovo vrijeme konačno dogoditi na Bernabeuu ili na nekom drugom stadionu.
