Realova televizija: 'U El Clasicu ćemo se boriti s čak 17 sudaca! Igrači Barcelone donose odluke'

Real Madrid i Barcelona u nedjelju će odmjeriti snage u novom El Clásicu, a napetosti uoči velikog derbija dodatno podiže klupska televizija madridskog velikana. RMTV je ponovno kritizirao suđenje u španjolskom nogometu, a kao argumente izdvojio je poništeni pogodak Betisa protiv Barcelone i spornu situaciju s utakmice Reala i Seville.

Barcelona je u spektakularnoj utakmici 5-2 svladala Betis, no na klupskoj televiziji Reala posebno su analizirali događaj iz 45. minute. Giovanni Lo Celso tada je zatresao mrežu za 2-2, ali gol nije priznat zbog igranja rukom. Prema tvrdnjama španjolskih medija, sudac De Burgos Bengoetxea pregledao je snimku nakon prigovora Barceloninih nogometaša i potom poništio gol.

🎥 El RealBetisBarça desde la RefCam. @rfef | LALIGAEASPORTS | LALIGAHighlights https://t.co/JiGHBnjjBG — LALIGA (@LaLiga) October 20, 2026

RMTV je tu situaciju iskoristio za novu paljbu po sucima, nekoliko dana prije najveće utakmice španjolskog nogometa.

- Real Madrid će se u El Clásicu morati suočiti sa 17 sudaca: trojicom sudaca na terenu, četvrtim sucem, VAR sucem i njegovim pomoćnikom te jedanaestoricom Barceloninih igrača, koji su također suci. Sada Barcelonini igrači odlučuju koje će se situacije provjeravati VAR-om, a koje neće, jer su i oni suci. Sada oni sude utakmice. To je skandalozno. U bilo kojoj drugoj ligi takvo bi ponašanje imalo posljedice. Nedjeljna utakmica bit će vrlo komplicirana zbog problema za koje svi znamo - poručili su s Realove televizije.

Madridski klub već je dulje vrijeme u otvorenom sukobu sa španjolskom ligom i njezinim predsjednikom Javierom Tebasom, a RMTV je u tom kontekstu komentirao i situaciju s posljednje utakmice protiv Seville.

Foto: Marcelo del Pozo

U španjolskim medijima raspravljalo se o tome je li Arda Güler trebao dobiti crveni karton zbog udarca laktom u prsa Pequea Fernandeza. Na Realovoj televiziji, međutim, smatraju da isključenje ne bi bilo opravdano te tvrde da se u cijeloj priči zanemaruje činjenica da je turski nogometaš bio povlačen i držan.

- Protiv svega i svih. Protiv režima i medijskog sustava u kojem oni koji kontroliraju javni narativ govore samo o spornoj situaciji između Gülera i Pequea, iako su Gülera pritom neprestano povlačili i držali. Sada tvrde da nema dovoljno snimki, a mi na RMTV-u već godinama upozoravamo da postoje kadrovi koji se ne prikazuju u televizijskim prijenosima. Zbog toga su nas nazivali teoretičarima zavjere. Dovoljna je samo jedna sporna situacija da se sve promijeni - poručili su s klupske televizije Reala.