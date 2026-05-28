Realove ikone podržale Pereza: 'Predsjedniče, za nas si najbolji'

Prvi put nakon gotovo dva desetljeća, članovi Real Madrida birat će predsjednika u izbornoj utrci s više kandidata. Aktualni predsjednik Florentino Pérez, koji je na čelu kluba od 2009. godine, suočit će se sa 37-godišnjim poduzetnikom Enriqueom Riquelmeom na izborima zakazanim za 7. lipnja. U jeku kampanje, Pérez je na službenom predstavljanju svoje kandidature okupio klupske legende i poslao snažnu poruku.

U prepunoj dvorani hotela Meliá Castilla u Madridu, Péreza su podržala neka od najvećih imena u povijesti kluba. Među njima su se najviše isticali Brazilci Ronaldo Nazario i Roberto Carlos, a uz njih su bili i Santiago Solari te José Martínez Pirri. Njihova prisutnost dala je dodatnu težinu kampanji aktualnog predsjednika, a trenutak večeri dogodio se kada je Ronaldo uzeo mikrofon. Bivši napadač, kojeg je upravo Pérez doveo u Madrid, obratio se svom nekadašnjem predsjedniku kratkom i jasnom porukom koja je izazvala pljesak i smijeh u dvorani.

​- Predsjedniče, ti si za nas najbolji i uvijek ćeš biti najbolji - poručio je Ronaldo.

Zbog golemog interesa, dvorana je bila premala da primi sve članove, pa je Pérez nakon govora morao pozdraviti pristaše i u dvije susjedne prostorije.

Ovi izbori prekidaju dugogodišnje razdoblje u kojem Pérez nije imao protukandidata. Dok Pérez svoju kampanju temelji na kontinuitetu, ekonomskoj snazi i sportskim uspjesima, Riquelme se predstavlja kao reformist čiji je cilj vratiti klub članovima i obnoviti socijalnu strukturu koja je, prema njemu, narušena.

Pérez je u svom govoru zauzeo agresivan stav, optuživši protivničku stranu za vođenje "kampanje iz sjene". Riquelmeovu kandidaturu izravno je povezao s erom Ramóna Calderóna, koju je nazvao "najmračnijim razdobljem u povijesti kluba", tvrdeći da iza Riquelmea stoje isti ljudi koji su tada naštetili Realu.