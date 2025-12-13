Obavijesti

Rebić kao u svojim najboljim danima! Dok Livaja skuplja mrvice, on nosi Hajduk...

Piše Zdravko Barišić,
Rebić kao u svojim najboljim danima! Dok Livaja skuplja mrvice, on nosi Hajduk...
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

LOKOMOTIVA - HAJDUK 1-3 Splićani su prekinuli niz od tri utakmice bez pobjede, ali tri boda nisu proslavili s navijačima. Torcida ih je u tišini ispratila u svlačionicu

U maglom okovanom Maksimiru, uz prigodnu nulu na termostatu koja je ledila i krv u žilama, Hajduk se pred nekoliko tisuća svojih navijača vratio na pobjednički kolosijek. Nakon poraza od Rijeke te remija s Varaždinom i Dinamom, Splićani su slavili protiv Lokomotive (3-1) u 17. kolu HNL-a. 

