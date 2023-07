Rebić sletio u Istanbul, navijači ga pozdravili i ogrnuli šalom

Ante Rebić (29) sletio je privatnim avionom u 16 sati po lokalnom vremenu u Istanbul, gdje ga čeka liječnički pregled prije potpisa za Bešiktaš!

Srebrnog 'vatrenog' dočekali su navijači na aerodromu Ataturk, poželjeli mu dobrodošlicu i oko vrata stavili crno-bijeli šal. Rebić će u novom klubu nositi 'sedmicu'!

- Jako sam sretan što sam došao ovdje. Želim upoznati suigrače i trenera što prije - kratko je kazao nogometaš iz Imotske krajine koji je ovog ljeta odbio unosnu ponudu iz Saudijske Arabije.

Milanu će pripasti dva milijuna eura odštete, i to 500.000 eura fiksnih plus ostalih 1,5 milijuna eura kroz razne bonuse. Rijetko se u nogometnim transferima događa da su bonusi trostruko veći od fiksne cifre za igrača, no Milan se na takav potez odlučio jer se pod svaku cijenu želio riješiti jednog od najplaćenijih igrača u svlačionici. Rebić je prema ugovoru iz 2020. u Milanu zarađivao oko 3,5 milijuna eura godišnje, što si talijanski klub više ne može priuštiti obzirom na velike plaće ovoljetnih pojačanja, ali i produženje ugovora s Rafaelom Leaom.

Rebić je, podsjetimo, u Milan stigao 2020. iz Eintracht Frankfurta, a za slavni talijanski klub ukupno je odigrao 123 utakmice i pritom zabio 29 golova te asistirao još 17 puta. Također se može pohvaliti da je bio član generacije koja je prekinula desetogodišnju sušu osvajanjem naslova u Serie A (21/22).

Foto: DANIELE MASCOLO

Turski prvoligaš Bešiktaš bit će njegov sedmi klub u profesionalnoj karijeri, nakon što je prethodno nosio dresove Splita, Leipziga, Fiorentine, Hellas Verone, Eintracht Frankfurta i Milana.