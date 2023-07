VIDEO Modrić nadmašio samog sebe: Ostavio je Amerikance bez daha jednim dodavanjem

Gledatelji na stadionu Rose Bowl u Pasadeni svjedočili su spektakularnom preokretu 'kraljevskog kluba' koji je na krilima Federica Valverdea i Viniciusa Juniora uspio doći do pobjede 3-2 nad Milanom.

Talijanska momčad do 57. minute držala je vodstvo od 2-0 do kojeg su došli pogotcima Tomorija (25.) i Romera (42.), no onda je uslijedio preokret.

Realov trener Carlo Ancelotti na poluvremenu je promijenio gotovo čitavu momčad, a tada je u igru ušao i Luka Modrić (37)

Foto: Alberto Gardin/LiveMedia / ipa-agency.net

U 57. i 59. minuti mrežu je zatresao Valverde, a konačan rezultat postavio je Vinicius Junior u 84. minuti nakon spektakularne asistencije Luke Modrića.

Dugom loptom sa svoje polovice izbacio je Milanovu obrambenu liniju i milimetarski precizno pogodio Viniciusa koji je bez problema svladao Milanovog vratara.

Foto: screenshot/Twitter

Modrićeva asistencija postala je hit na društvenim mrežama.

Iduću utakmicu na američkoj turneji Real Madrid odigrat će u četvrtak s Manchester Unitedom, a nakon toga ga još čekaju dvoboji s Barcelonom i Juventusom.