Rebić u rijetkom istupu javnosti iskreno o Hajduku: 'Mlađi igrači ne traže savjete, ali me prate'

Ante Rebić (32) igra solidnu sezonu u Hajduku i u 17 utakmica zabio je tri gola i tri puta asistirao. U Hrvatskoj je prije dolaska u Hajduk zadnje igrao u dresu RNK Splita u sezoni 2013./14. kad je otišao u Fiorentinu za 4,5 milijuna eura. Od tada je igrao diljem Europe za Leipzig, Veronu, Eintracht, Milan, Bešiktaš i Lecce.

Vrlo rijetko istupa u javnosti, međutim u novogodišnjoj emisiji Hajduk Digital TV-a dao je intervju u kojem je komentirao kako mu je u klubu te što planira u budućnosti.

- Za sada je sve ok, zadovoljan sam, lijepo su me primili suigrači i svi u Hajduku. Već sam se adaptirao, nije bilo teško jer sam došao doma. Istina, nisam nikad do sada igrao u Hajduku, ali za sada je lijepo.

Spomenuo je mlađe suigrače koji ga poštuju i prate njegovu neupitnu radnu etiku.

- Ovi mlađi ne traže baš savjete, ali vidim da prate moj način rada jer su vidjeli da uz rad dolaze i rezultati. Vidim kod njih određene pomake od kad sam došao u odnosu na danas. Svlačionica Hajduka je raznolika, ima nas iskusnijih igrača, dosta mladih, a i karakterno smo dosta različiti. Ali nadopunjujemo se dobro i sve to funkcionira.

Otkrio je Imoćanin koji mu je klub bio najdraži u bogatoj karijeri.

- Period u Milanu mi je bio najljepši s nogometne strane. Igrao sam s najvećima i natjecao se s najboljima. Sam sebi sam dokazao da se mogu nositi na tom nivou.

Cilj mu je ostati u dobroj formi i kondiciji da bude što spremniji u nastavku sezone i da može pomoći Hajduku u lovu na toliko željenu titulu HNL-a.

- Nisam još ostvario zacrtane ciljeve, ali za sada je to da sam fit, spreman i na raspolaganju treneru kako bih svojim primjerom pomogao momčadi i mladim suigračima u Hajduku. Da vodimo Hajduk prema naprijed. Glavni cilj je ostati što duže zdrav i bez ozljeda, to je prvi i glavni cilj. Na početku sezone me ozljeda udaljila s terena, pa bih to želio izbjeći u nastavku. Kolektivni cilj je da što duže izdržimo utrku s Dinamom i da na kraju pokušamo osvojiti prvenstvo, što svi očekuju.

U bogatoj nogometnoj karijeri osvojio je s Milanom 2022. Scudetto, njemački kup s Eintrachtom te turski kup s Bešiktašom. Nastupao je za 'vatrene' 42 puta i zabio tri gola te bio jedan od ključnih reprezentativaca u pohodu na svjetsko srebro 2018. Prema Transfermarktu vrijedi 750 tisuća eura i u Hajduku ugovor ima do kraja ove sezone.