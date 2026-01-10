Rebićev prijatelj je zbog srpske 'femme fatale' umalo završio u zatvoru. Bivšega je nasamarila

Srpska manekenka Sofija Milošević u vezi je s Lukom Jovićem, a njihova veza počela je prilično kontroverzno. Zbog nje je ostavio majku djeteta i skoro završio u zatvoru kada je prekinuo pravilo karantene 2020.
Srpska manekenka Sofija Milošević je manekenka koja je hodala prestižne revije u Milanu i New Yorku, ali najpoznatija je po vezi s nogometašem Lukom Jovićem
| Foto: Instagram
Srpska manekenka Sofija Milošević je manekenka koja je hodala prestižne revije u Milanu i New Yorku, ali najpoznatija je po vezi s nogometašem Lukom Jovićem |
Foto: Instagram
Srpska manekenka Sofija Milošević je manekenka koja je hodala prestižne revije u Milanu i New Yorku, ali najpoznatija je po vezi s nogometašem Lukom Jovićem
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instagram
Foto Instgram
Ipak, Sofija je medijima najpoznatija po vezi s srpskim nogometašem Lukom Jovićem.
| Foto: Instagram
Joviću je glasna podrška na tribinama, a romansu su započeli 2019. Jović je zbog Sofije ostavio svoju tadašnju djevojku Anđelu Manitašević netom nakon što su dobili sina
| Foto: Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Vrhunac kontroverzi oko veze Sofije i Luke dogodio se na početku pandemije 2020. Jović, tada igrač Reala, prekršio je karantenu i privatnim zrakoplovom odletio u Beograd
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instgram
Foto Instagram
Zbog tog poteza prijetila mu je čak i zatvorska kazna, ali par je prebrodio krizu i zaručili su se iste godine
| Foto: Instagram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instagram
Foto Instgram
Foto Instgram
Prije nego što je sreću pronašla u zagrljaju srpskog napadača, bila je u vezi s još jednim nogometašem Ademom Ljajićem
| Foto: Instgram
Foto Instgram
Tabloidi su tada isticali da je Ljajić navodno kupio stan u Beogradu koji je Sofija nastavila koristiti i nakon njihova prekida
| Foto: Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram