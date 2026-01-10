Obavijesti

FOTO: ATRAKTIVNA SOFIJA

Rebićev prijatelj je zbog srpske 'femme fatale' umalo završio u zatvoru. Bivšega je nasamarila

Srpska manekenka Sofija Milošević u vezi je s Lukom Jovićem, a njihova veza počela je prilično kontroverzno. Zbog nje je ostavio majku djeteta i skoro završio u zatvoru kada je prekinuo pravilo karantene 2020.
Srpska manekenka Sofija Milošević je manekenka koja je hodala prestižne revije u Milanu i New Yorku, ali najpoznatija je po vezi s nogometašem Lukom Jovićem | Foto: Instagram
