ISACK HADJAR

Red Bull potvrdio: Verstappen dobiva novog kolegu. Francuz je već stajao na postolju Formule 1

Piše HINA,
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Dvadesetjednogodišnji vozač, poznat po nadimkom Mali Prost, proizvod je Red Bullovog programa za juniore i koji je ove godine debitirao u F1 sa sestrinskom momčadi Racing Bulls, zamijenit će Japanca Yukija Tsunodu

Francuz Isack Hadjar bit će novi momčadski kolegač Nizozemca Maxa Verstappena, četverostrukog svjetskog prvaka Formule 1, sljedeće sezone u Red Bullu, objavila je austrijska momčad u utorak.

Dvadesetjednogodišnji vozač, poznat po nadimkom Mali Prost, proizvod je Red Bullovog programa za juniore i koji je ove godine debitirao u F1 sa sestrinskom momčadi Racing Bulls, zamijenit će japanskog vozača Yukija Tsunodu, koji je prebačen u status rezervnog vozača. Mjesto koje će osloboditi u Racing Bullsima popunit će 18-godišnji britanski novak Arvid Lindblad.

Dutch Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

"Nakon sveg napornog rada otkako se pridružio juniorskoj momčadi u Red Bullu, ovo je nevjerojatna nagrada. Doživio sam mnogo uspona i padova u svojoj karijeri, a oni su nastavili vjerovati u mene i gurati me", rekao je Hadjar.

„Tijekom svoje prve sezone u F1, Isack je pokazao veliku zrelost i dokazao da brzo uči. Što je još važnije, demonstrirao je svoju brzinu, što je kvaliteta broj jedan u ovom sportu“, dodao je direktor Red Bulla, Francuz Laurent Mekies.

Trenutačno 10. u prvenstvu s 51 bodom, Hadjar je osvojio bodove u deset od 23 Velike nagrade na kojima je sudjelovao. Rijedak podvig za vozača njegovog iskustva osigurao je treće mjesto krajem kolovoza u Nizozemskoj, postavši najmlađi Francuz koji je stao na podij F1.

Dutch Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

Njegovi nastupi učinili su ga favoritom za nasljednika Tsunode, čije je mjesto na tankom ledu zbog razočaravajućih rezultata jer je 15. sa samo 33 boda. Sljedeće godine Isack Hadjar postat će peti Verstappenov momčadski kolega od 2016., nakon Daniela Ricciarda, Pierrea Gaslyja, Tsunode i Liama ​​Lawsona, koji je neceremonijalno otpušten ranije ove godine.

