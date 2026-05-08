ŽELE DOVESTI PIASTRIJA

Red Bull pronašao zamjenu za Verstappena u slučaju odlaska?

Red Bull pronašao zamjenu za Verstappena u slučaju odlaska?
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Hoće li Oscar Piastri zamijeniti Verstappena u Red Bullu? Šuška se o prelasku Australca zbog nezadovoljstva u McLarenu i potencijalnog umirovljenja četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena

McLarenov vozač Oscar Piastri jedna je od želja Red Bulla za sljedeću sezonu ako se Max Verstappen odluči umiroviti. Piastri je za McLaren potpisao do 2027., a do iste godine ugovor s Red Bullom ima i Verstappen. Tijekom zadnje utrke u Miamiju u paddocku su se pojavile informacije o mogućem prelasku, prenosi Motosport

Zanimanje Red Bulla za Piastrija nije nikakva novost jer ga je još Christian Horner, bivši šef Red Bulla htio dovesti u tim. 

- Red Bull ga je pratio i imao ga je priliku dovesti, ali to se na kraju nije dogodilo i zbog toga žalim - rekao je svojedobno Horner. 

S druge strane, četverostruki svjetski prvak Max Verstappen ne krije nezadovoljstvo novim tehničkim pravilima i bolidima ove sezone. Kao opcije za mogući nastavak karijere spominju se Ferrari i McLaren, ali odlazak iz sporta također nije isključen. Uz njega je u Red Bullu trenutačno Iscak Hadjar, a u slučaju da Nizozemac napusti tim potreban im je novi glavni vozač. 

Piastri navodno nije zadovoljan tretmanom u McLarenom pa prelazak u drugu momčad ne bi bio iznenađujući potez. McLaren je prošle godine osvojio i svjetski naslov prvaka u konstruktorima i među vozačima. Prvi naslov svjetskog prvaka osvojio je Piastrijev momčadski kolega Lando Norris, a Australac je sezonu završio na trećem mjestu sa 410 bodova. Drugi je bio Verstappen sa 421 bodom. 

