Red Bull pronašao zamjenu za Verstappena u slučaju odlaska?

McLarenov vozač Oscar Piastri jedna je od želja Red Bulla za sljedeću sezonu ako se Max Verstappen odluči umiroviti. Piastri je za McLaren potpisao do 2027., a do iste godine ugovor s Red Bullom ima i Verstappen. Tijekom zadnje utrke u Miamiju u paddocku su se pojavile informacije o mogućem prelasku, prenosi Motosport.

Zanimanje Red Bulla za Piastrija nije nikakva novost jer ga je još Christian Horner, bivši šef Red Bulla htio dovesti u tim.

- Red Bull ga je pratio i imao ga je priliku dovesti, ali to se na kraju nije dogodilo i zbog toga žalim - rekao je svojedobno Horner.

S druge strane, četverostruki svjetski prvak Max Verstappen ne krije nezadovoljstvo novim tehničkim pravilima i bolidima ove sezone. Kao opcije za mogući nastavak karijere spominju se Ferrari i McLaren, ali odlazak iz sporta također nije isključen. Uz njega je u Red Bullu trenutačno Iscak Hadjar, a u slučaju da Nizozemac napusti tim potreban im je novi glavni vozač.

Piastri navodno nije zadovoljan tretmanom u McLarenom pa prelazak u drugu momčad ne bi bio iznenađujući potez. McLaren je prošle godine osvojio i svjetski naslov prvaka u konstruktorima i među vozačima. Prvi naslov svjetskog prvaka osvojio je Piastrijev momčadski kolega Lando Norris, a Australac je sezonu završio na trećem mjestu sa 410 bodova. Drugi je bio Verstappen sa 421 bodom.