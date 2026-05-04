PEHOVIMA NEMA KRAJA

Formula 1 kaznila Verstappena i Leclerca nakon utrke u Miamiju

Piše Luka Tunjić,
Foto: Raquel CUNHA/REUTERS

Kimi Antonelli briljira u Miamiju s trećom pobjedom zaredom! McLaren oduševio brzinom, dok su Leclerc i Verstappen imali pehove. Leclerc kažnjen zbog oštećenog bolida, a Verstappen zbog prelaska bijele linije

Kimi Antonelli došao je do treće uzastopne pobjede na Velikoj nagradi Miamija u nedjelju. Talijanski tinejdžer time je povećao vodstvo u prvenstvu vozača Formule 1 na 20 bodova u odnosu na momčadskog kolegu Georgea Russella, a vikend će po dobrome pamtiti vozači McLarena, koji su pokazali zavidnu brzinu tijekom vikenda. 

Međutim, takvog dojma neće biti i Charles Leclerc te Max Verstappen, koji su imali utrku ispunjenu pehovima. Leclerc se izvrtio u posljednjem krugu te je udario Ferrarijem u zid. Do cilja je izgubio dvije pozicije, jednu od Mercedesovog Russella, a drugu od Verstappena.

Miami Grand Prix
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Leclerc je privukao pažnju sudaca jer je vozio bolid koji je evidentno bio u oštećenom stanju, a suci su mu nakon istrage uručili kaznu prolaska kroz boks. S obzirom na to kako je utrka već bila gotova, umjesto te kazne Leclercu je nadodano 20 sekundi na vrijeme utrke, zbog čega je izgubio dvije pozicije te završio osmi. Profitirali su Lewis Hamilton i Franco Colapinto, koji su time zaradili po poziciju.

Suci nisu progledali kroz prste ni Verstappenu. On je prvi otišao kroz boks kada je na stazu izašao sigurnosni automobil, a tijekom izlaska iz boksa bolidom je prešao preko bijele linije koja odvaja boks od staze, što je kažnjivo. Zbog toga su mu suci nakon utrke dali standardnu kaznu od pet sekundi na konačno vrijeme, ali ona nije utjecala na njegov konačni rezultat. Utrku je završio na petom mjestu.

