Hajduk se vraća na Šubićevac na prvi prvenstveni ogled sa Šibenikom nakon devet godina, susret najbližih susjeda igra se večeras od 18:05 sati. U međuvremenu su bijeli dva puta slavili na Šubićevcu u kupu, a jedini prvenstveni susret, onaj iz prve četvrtine aktualnog prvenstva, otišao je na stranu Šibenika, koji je napravio iznenađenje i došao do sva tri boda na Poljudu golom igrača Hajduka na posudbi Emira Sahitija.

Pa iako je od tog susreta prošlo tek tri mjeseca, u redovima Hajduka dogodile su se brojne promjene. Novi je predsjednik Lukša Jakobušić, novi su i sportski direktor Mindaugas Nikoličius i trener Paolo Tramezzani, a ako je suditi po onome što se radilo na treninzima, na Šubićevac će istrčati i gotovo kompletno nova postava igrača.

Utakmicu bi na golu trebao započeti Lovre Kalinić, povratnik nakon četiri godine, koji bi trebao donijeti dozu stabilnosti u nesigurno zadnju liniju Hajduka, koja je primila čak 21 gol u 14 utakmica jesenskog dijela prvenstva i po prvi put u novijoj povijesti kluba otišla na zimsku stanku s negativnom gol razlikom.

U na desnom boku priliku bi trebao dobiti Darko Todorović, koga je Hajduk doveo na posudbu iz Salzburga, a sportski direktor Nikoličius nedavno kazao: "Kako je moguće da Darko odigra odličnu utakmicu u remiju BiH protiv Nizozemske, a da u Hajduku ne igra, i nije tako dobar". Na lijevi bok bi trebao mladi reprezentativac David Čolina, još jedan od koga se očekuju puno bolja izdanja u nastavku sezone, dok bi stoperske pozicije trebali držati još jedna povratnik u postavu Stefan Simić te mladi Mario Vušković, koji je i dalje u prodajnom izlogu kao najizgledniji kandidat za prodaju.

Najveća gužva je u veznom redu, gdje bi prema najavama napokon priliku trebao dobiti Tonio Teklić, za koga je Nikoličius kazao: "Teklić je u klubu već četiri godine a nije startao u niti jednoj utakmici. Meni je to jako čudno. Svi ga hvale, pola lige ga traži, a on ne igra!?" Od Teklića u Hajduku očekuju da iskoristi priliku i on bi u nastavku sezone trebao igrati u kontinuitetu.

Uz Teklića bi u vezi trebali zaigrati najbolji igrač i strijelac iz prvog dijela sezone Mijo Caktaš, kome se pruža prilika da zabije još koji gol i obori nove rekorde te Stanko Jurić, ali i – kao malo iznenađenje – Jani Atanasov, koji je dobro radio na pripremama. Lakša ozljeda odvojila je Nejašmića od treninga krajem prošlog tjedna, on se oporavio ali u Hajduku vjerojatno ne žele riskirati pa će Nejašmić ovaj susret započeti s klupe. O načinu na koji će Tramezzani posložiti vezni red ovisit će i izbor napadača, a najbliži postavi su Brazilac Jairo i Grk Diamantakos.

Bit će ovo susret u kome će debitirati novi trener Hajduka Paolo Tramezzani, pred kojim je teška zadaća. U kratkom roku mora vratiti momčadi samopouzdanje i dignuti je sa petog mjesta prvenstvene ljestvice, na kojoj mu trećeplasirana Gorica uz jedan susret više bježi 13, a četvrtoplasirana Rijeka uz dva susreta manje šest bodova. Hajduka čeka i naporan ritam, u narednih 37 dana stavlja čak 10 utakmica, od toga pet derbija. Pobjeda u Šibeniku sigurno bi im bila dobar vjetar u leđa.