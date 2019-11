Trebate gol? Pa zovite Hrvate! Lovren zakucao za važan remi

Nevjerojatna efikasnost hrvatskih nogometaša se nastavlja! Luka Modrić i Nikola Vlašić su zabijali za vikend, Mateo Kovačić je večeras zabio Valenciji, a sada se u strijelce upisao i Dejan Lovren!

Liverpool je kod kuće remizirao protiv neugodnog Napolija 1-1. Gosti su poveli već u 21. minuti Mertensa. Talijani su Engleze pobijedili u prvoj utakmici 2-0, a prošle godine su ih Redsi na jedvite jade dobili u zadnjem kolu grupne faze i prošli u osminu finala.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

I ovaj put je bila identična priča. Neugodni Talijani su se nakon gola primili posla u obrani i rezali u korijenu brojne Liverpoolove akcije. Redsi su potpuno dominirali, ali ništa im nije polazilo za nogom, dok nije reagirao sjajni Dejan Lovren.

Foto: PHIL NOBLE

Igrala se 65. minuta, a korner za Liverpool izveo je James Milner. Lopta je jako dugo putovala i došla do lijeve strane peterca gdje sjajni Lovren nadskočio svog čuvara i loptu zakucao u desne golmanove rašlje. Pohitali su mu suigrači u zagrljaj, ali hrvatski reprezentativac ih je sve žurno odvukao.

Aktualni europski prvaci su napadali do kraja, ali na kraju nisu uspjeli do pobjede. No hrvatski reprezentativac donio im je supervažan bod u utrci za osminu finala. Liverpool je ovim remijem ostao na prvom mjestu, a iza njih su Napoli i Salzburg koji i dalje imaju šansu za prolazak u daljnju fazu.