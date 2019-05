Redsi u nemogućoj misiji! Sa Shaqirijem i Origijem po čudo

SVE JE SPREMNO

Zajedno po čudo. Igrači Liverpoola stigli su na Anfield i polako se pripremaju za veliku utakmicu. Zaostatak je velik, no ništa nije gotovo do posljednjeg sučevog zvižduka. Bez Salaha i Firmina šanse su jako male, no ne treba otpisati nikoga i Jurgen Klopp i Liverpool imaju šanse napraviti veliki preokret.