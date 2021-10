CIBONA VS. PARTIZAN

Iako su zadnjih godina utakmice Cibone i Partizana bile rezultatskim i natjecateljskim nabojem daleko od onih nekadašnjih s kojima su došli do statusa regionalnog klasika, s otvaranjem ove sezone ABA lige vratio se šušur uoči dvoboja Zagrepčana i Beograđana. Razlog? Igra se za prvo mjesto ABA lige. I jedni i drugi krenuli su s tri pobjede, jedine su dvije neporažene momčadi. Dok je kod Partizana, s obzirom na ulaganja i momčad, takvo što očekivano, kod Cibone se ovakav start nije dogodio jako dugo. I, mogao bi biti iznad svih očekivanja padne li večeras Partizan. I bez obzira što samo Partizanov Kevin Punter s milijun i pol eura plaće vrijedi kao proračun sva tri hrvatska kluba u ABA ligi zajedno, ili tri puta više od Cibone, "Vukovi" će pod svojim Tornjem imati što za reći protiv ekipe koja je složena da preko Eurokupa izbori Euroligu... - Sigurno da je Partizan veliki protivnik i da će ovo biti dobra utakmica, mi smo jedine neporažene ekipe u dosadašnjem dijelu natjecanja što utakmici dodaje još jednu posebnu draž. Svjesni smo njihove kvalitete i snage, znamo da su oni ekipa koja je složena za najviše ciljeve. Mi smo radili kao i do sada maksimalno koliko znamo i možemo i odigrat ćemo hrabro i jako da pokažemo sav talent i kvalitetu koju imamo i nadamo se da ćemo nakon utakmice biti zadovoljni - najavio je trener Cibone Vladimir Jovanović. Cibona već zna kako dobiti ovaj Partizan jer napravila je to prije mjesec i pol dana u Opatiji (71-64) osvojivši potom preko Pesara Liburnia kup. No, bilo je to vrijeme kada se Partizan tražio, nije igrao ni Punter... I Željko Obradović sada se potpuno upoznao sa svojom momčadi. - Ono što smo imali priliku vidjeti i tijekom pripremnog turnira u Opatiji, jest da je Cibona vrlo mlada ekipa koja igra agresivnu košarku i koja je u prva tri kola pokazala kvalitetu koju ima. Vidi se da imaju izuzetno dobru kemiju u timu, vidi se da u svakom trenutku znaju što hoće. Naravno, to je zasluga i njihovog trenera i svih tih mladih igrača koji igraju s velikom željom, a na nama je da se kroz još dva treninga pripremimo i odigramo najbolju moguću utakmicu - najavio je Obradović. I njega nakon 15 godina protiv cibosa, i ovaj Partizan, a pogotovo ovu Cibonu, isplati se doći vidjeti večeras u Draženov dom. Lopta se podbacuje u 19:00. U igri je, ponovimo, vrh ABA lige.