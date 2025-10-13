Regionalni mediji: 'Farski Otoci poslali Hrvatsku na Mundijal. Gledat ćemo komšije na TV-u'

Hrvatska nogometna reprezentacija naviknula nas je na stresove i neizvjesne završnice, ali ovaj put, i to prvi put ikad, naši reprezentativci uspjeli su praktički osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo dva kola prije kraja. Veliku uslugu napravili su nam Farski Otoci koji su senzacionalno pobijedili Češku (2-1), a to su 'vatreni' objeručke prihvatili i u Varaždinu svladali Gibraltar (3-0). Karta za SAD, Meksiko i Kanadu je praktički u džepu, a za potvrdu će nam trebati bod iz dvije utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore.

Pokretanje videa... 00:47 Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala | Video: 24sata/pixsell

Mediji u regiji dive se Hrvatskoj koja je autoritativno i suvereno riješila kvalifikacije za četvrti uzastopni nastup na Mundijalu. Sumorno raspoloženje vlada u Srbiji nakon poraza od Albanije, sve su dalje od Svjetskog prvenstva, ali kako ističu njihovu mediji, barem će na televiziji moći gledati 'komšije'.

Njihovi mediji ispratili su uvjerljivu pobjedu naše reprezentacije. Kurir piše:

- Hrvatska izvadila kartu za Mundijal - piše u naslovu, a u tekstu dodaju:

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Dobro su se držali gosti čiji je golman uspio čak obraniti penal Majeru, ali sve je bilo riješeno poslije gola Luke Sučića u 78. minuti susreta. Konačan rezultat postavio je Martin Erlić u poslednjim trenucima meča.

Kurir je spomenuo i Farske Otoke koji su napravili čudo pobijedivši Češku.

- Farski Otoci poslali Hrvatsku na Mundijal: Ribari napravili novu senzaciju i srušili Češku!

Telegraf piše u naslovu:

- Kod komšija nema problema: Gledat ćemo Hrvate na TV-u na Mundijalu!

U tekstu piše:

- Nogometaši Hrvatske nisu sebi dopustili novi kiks u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, na svom su terenu svladali potpunog autsajdera u Grupi L, ekipu Gibraltara s 3-0 i tako su se plasirali na Mundijal! Možda bi neko rekao da je Hrvatska mogla i morala da uvjerljivije svlada slabašni Gibraltar kod kuće, ali im svakako i ovaj rezultat "radi posao", jer su ostali ispred Češke na tablici s plusom od tri boda, a pored toga imaju i bolji međusobni omjer od ovog tima.

Zlatko Dalić dao je priliku igračima iz drugog plana i uspio odmoriti one najbolje, a to ističe Sportal.

- I B Hrvatska je dovoljno jaka: Tri prvijenca dovoljna za novu pobjedu na autoputu za Svjetsko prvenstvo - piše u naslovu.

Sportinjo.informer spomenuo je veliku pobjedu Farskih Otoka.

- Senzacija godine! Farski Otoci srušili velikog favorita: Hrvati korak do Mundijala

Sport.sport.ba piše:

- Hrvatsku samo čudo može ostaviti bez Svjetskog prvenstva.