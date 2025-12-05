Regionalni mediji: Hrvatsku čeka težak posao protiv starog poznanika srpske reprezentacije

Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu 2026. igrati u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom. "Vatreni" prvi dvoboj igraju protiv Engleza 17. lipnja, zatim s Panamom 23.06. i protiv Gane četiri dana kasnije. Ovako su regionalni mediji pisali o ždrijebu SP-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 11:59 Stadioni SP-a 2026. | Video: 24sata/REUTERS

"Jasno je da selekciju Zlatka Dalića ne očekuje lagan posao u prvom kolu najdužeg i najbrojnijeg Svjetskog prvenstva", piše Kurir, dok Blic također ističe prvi dvoboj na kojem Hrvatsku čeka Engleska.

"Reprezentacija Hrvatske ukrstit će koplja s Engleskom, što je uvijek zanimljivo, a zajedno s njima u L skupini su još Panama i Gana".

Telegraf je objavio naslov: "Hrvati sa starim poznanicima Srbije", dok B92 piše kao i Kurir da Hrvatska neće imati lagan zadatak protiv Engleske u prvom kolu.

Bosanskohercegovački mediji više su pažnje posvetili eventualnom skupinom u koju će "zmajevi" upasti ako se plasiraju na SP. Bila bi to skupina B u kojoj su Kanada, Katar i Švicarska.

Hrvatska će nastup na SP-u otvoriti 17. lipnja protiv Engleske, dok 23. igra protiv Paname, a 27. lipnja protiv Gane.