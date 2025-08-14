Registrirajte se na Oranž i dajte ocjene igračima Dinamo Cityja i Hajduka za dvoboj u Tirani

Jagiellonia je prošle sezone igrala četvrtfinale Konferencijske lige i protiv nje Hajduk ne bi bio favorit. Prema TM-u Poljaci vrijede 27,45 milijuna eura, dok Hajduk vrijedi 10 milijuna više
Nogometaši Hajduka igraju uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige u gostima kod Dinamo Cityja. Nakon vrlo dobrog početka sezone, Splićani traže nastavak dobrih rezultata pod vodstvom trenera Gonzala Garcije. Na Poljudu je Hajduk slavio 2-1.
