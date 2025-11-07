Obavijesti

Rekorder američke košarke ima 236 cm. Još nije ni dirnuo loptu

Foto: Instagram

Olivier Rioux plijeni pozornost na parketima svojom visinom, a mladi Kanađanin debitirao je za Florida Gatorse i oborio rekord sveučilišne lige. Već je u vrtiću bio iznadprosječno visok, a jednom je igrao u Hrvatskoj

StartFragment Amerikanci su oduševljeni nakon što je pao novi rekord u sveučilišnoj košarci. Naime, mladi Olivier Rioux ima čak 236 centimetara, a upisao je debitantski nastup nakon pobjede njegovog Florida Gatorsa protiv North Floride 104-64 i tako postao najviši igrač koji je igrao na toj razini.

Kada ga je trener Todd Golden uveo u igru u samoj završnici, cijela dvorana je počela skandirati Oliverovo ime, prenosi ESPN. Zanimljivo, Rioux u svom debitantskom nastupu nije ni jednom dotaknuo loptu dok je bio u igri.

19-godišnji Kanađanin je pet centimetara višlji od bivših NBA igrača Gheorghea Muresana i Manutea Bola te 7.5 centimetara višlji od centra Yao Minga, Tacka Falla i Shawna Bradleya.

- Osjećao sam se sjajno. Podrška svih bila je nevjerojatna, čak i na klupi, pa čak i od navijača. Mislim da su me svi podržali. Jako sam zahvalan - rekao je Rioux nakon utakmice.

Rioux je 2022. ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviši tinejdžer s 226 centimetara, a tada je imao 15 godina. Doktori su predviđali da će Kanađanin biti visok 195 centimetara, ako uzimaju u obzir visinu njegovih roditelja i njega dok je bio dječak. Otac mu je visok 203 centimetara, a majka 188 centimetara. U vrtiću je bio visok 157 centimetara, a s 12 godina je imao preko 210 centimetara. S obzirom na to da mu je cijela obitelj visoka, Olivierov dom u kojemu je odrastao prilagođena je svačijoj visini.

Prije dvije godine, Rioux je bio u sastavu kanadske U-20 reprezentacije koja je u Šibeniku igrala turnir u sjećanje na Dražena Petrovića.

EndFragment

