Rekorder Harry Kane ostaje u Bayernu, stiže mu novi ugovor

Harry Kane, 33-godišnji nogometaš Bayerna i ponajbolji svjetski napadač, postigao je usmeni dogovor s bavarskim klubom o produljenju ugovora. Kane i aktualni njemački prvak trebali bi potpisati novi ugovor koji će trajati do lipnja 2029. godine.

Prije tri godine Kane je napustio londonski Tottenham te je stigao u Bayern u čijem je dresu dosad zabio čak 154 gola tijekom 156 nastupa. Dva puta je s Bayernom proslavio naslov prvaka Bundeslige, a osvojio je i dva njemačka Superkupa te jedan pehar pobjednika DFB Pokala.

Prošle sezone je Kane kombinirano za Bayern i englesku reprezentaciju, s kojom je bio treći na Svjetskom prvenstvu, postigao 73 pogotka te je jedan od glavnih kandidata za osvajanje Zlatne lopte. U svakoj sezoni u Bundesligi bio je najbolji ligaški strijelac, a trenutačno je s tri gola na diobi osmog mjesta ljestvice strijelaca.