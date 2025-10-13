Rekordni euri slit će se u kasu HNS-a: Evo koliko će 'vatreni' zaraditi plasmanom na SP...

Hrvatska još matematički nije osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se sljedeće godine igrati u Meksiku, SAD-u i Kanadi, ali zaista bi se trebalo dogoditi vanserijsko čudo da 'vatrene' ne vidimo preko bare. Imamo tri boda više uz utakmicu manje od Češke i znatno bolju gol-razliku koja odlučuje u slučaju izjednačenog broja bodova. Sve sulude scenarije, koji bi se mogli dogoditi u posljednja dva kola, možemo zaboraviti nakon prve utakmice protiv Farskih Otoka protiv kojih će nam biti dovoljan i bod za osiguranje plasmana.

Pokretanje videa... 01:11 Njegove suze ganule su Hrvatsku. 'Skupljali smo boce i živjeli u štali dok sam bio dijete' | Video: 24sata/pixsell

Vatrene ćemo tako gotovo sigurno sedmi put gledati na Mundijalu, a čak treći put u eri našeg najvećeg izbornika Zlatka Dalića. Osvojili smo tri medalje, dvije bronce i jedno srebro, a posljednje dvije medalje, u Rusiji i Katru, donijele su nam radost i ponos cijele nacije, ali i basnoslovnu zaradu na računu HNS-a.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Svjetsko nogometno prvenstvo nije samo pozornica za sportsku slavu i nacionalni ponos, već i iznimno unosan posao. Dok se nacije bore za prestižni zlatni trofej, Fifa izdašno nagrađuje sudionike, a nagradni fondovi rastu iz natjecanja u natjecanje. Hrvatska nogometna reprezentacija, sa srebrom iz Rusije i broncom iz Katara, već je dokazala da sportski uspjeh donosi i značajnu financijsku korist, a nadolazeće prvenstvo 2026. godine obećava rekordne iznose.

Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku donosi revoluciju u formatu. Po prvi put u povijesti, na turniru će sudjelovati 48 reprezentacija umjesto dosadašnje 32. Ova promjena izravno utječe i na nagradni fond, koji će biti drastično uvećan.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dok je ukupni fond u Kataru 2022. iznosio 378 milijuna eura, procjene za Mundijal 2026. godine govore o vrtoglavih 770 milijuna eura – što je više nego dvostruko povećanje. Očekuje se da će samo za plasman na prvenstvo svaki savez, uključujući i HNS, zaraditi oko 11.2 milijuna eura, što je značajan skok u odnosu na prethodna natjecanja.

Iako Fifa još nije službeno objavila detaljnu raspodjelu nagradnog fonda, na temelju udvostručenog ukupnog iznosa i dosadašnjih trendova, moguće je projicirati koliko će savezi zaraditi ovisno o uspjehu. Važno je napomenuti da su ovo procjene i da će konačne brojke potvrditi Fifa. Nagrade se dodjeljuju isključivo na temelju konačnog plasmana, a ne za pobjedu ili remi u pojedinačnim utakmicama.

S novim formatom koji uključuje i šesnaestinu finala, stvara se i dodatna razina nagrađivanja. Očekivane nagrade po fazama natjecanja mogle bi izgledati ovako:

Pobjednik: Očekuje se iznos između 69 i 86 milijuna eura

Finalist: Oko 51.5 milijuna eura

Treće mjesto: Oko 47 milijuna eura

Četvrto mjesto: Oko 43 milijuna eura

Četvrtfinale (5. – 8. mjesto): Oko 30 milijuna eura po reprezentaciji

Osmina finala (9. – 16. mjesto): Oko 21.5 milijuna eura po reprezentaciji

Šesnaestina finala (17. - 32. mjesto): Oko 15.5 milijuna eura po reprezentaciji

Grupna faza (33. - 48. mjesto): Oko 11.2 milijuna eura po reprezentaciji

Financijska žetva iz Rusije i Katara

Uspjesi hrvatske reprezentacije na posljednja dva svjetska prvenstva napunili su blagajnu Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). Povijesni plasman u finale u Rusiji 2018. godine donio je HNS-u impresivnih 24,1 milijun eura. Četiri godine kasnije, osvajanjem trećeg mjesta na prvenstvu u Kataru, "Vatreni" su osigurali dodatnih 23,2 milijuna eura.

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ovi iznosi predstavljaju samo dio ukupne zarade, jer se na njih dodaju i sredstva koja Fifa isplaćuje svakom sudioniku za pokrivanje troškova priprema. Primjerice, za turnir u Kataru, svaki od 32 saveza dobio je 1,3 milijuna eura prije samog početka natjecanja, dok je sam plasman u grupnu fazu jamčio minimalno 7,7 milijuna eura.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kome zapravo ide novac od nagrada?

FIFA osvojeni novac ne isplaćuje izravno igračima, već nacionalnom nogometnom savezu. HNS zatim, prema unaprijed dogovorenom pravilniku i ugovorima s igračima, raspodjeljuje dio sredstava reprezentativcima i stručnom stožeru u obliku premija. Ostatak novca ulaže se u razvoj nogometa, financiranje mlađih kategorija, poboljšanje infrastrukture i tekuće poslovanje saveza. Na taj način, uspjeh seniorske reprezentacije osigurava dugoročnu stabilnost i napredak cjelokupnog hrvatskog nogometa.