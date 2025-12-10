Reli spektakl vraća se u Hrvatsku! Glavni centar WRC-a ovaj put će biti na Kvarneru

Nakon godinu dana pauze, oktanski cirkus se vraća! Jedno od najvećih svjetskih automobilističkih natjecanja, World Rally Championship (WRC), ponovno će juriti hrvatskim cestama od 9. do 12. travnja 2026. godine. No, ovoga puta u potpuno novom ruhu – po prvi put u povijesti, baza relija seli se na Kvarner, a Rijeka i Opatija postaju središnja pozornica globalnog sportskog događaja koji prate stotine milijuna ljudi diljem svijeta, piše Poduckun.net.

Kvarnersko srce relija: Grobnik, Opatija i Rijeka u glavnim ulogama

Dok su prethodna izdanja WRC Croatia Rallyja imala bazu u Zagrebu, organizatori su za 2026. pripremili veliku promjenu koja će oduševiti sve ljubitelje automobilizma na zapadu Hrvatske. Središnji servisni park, mjesto gdje se bruse jurilice i gdje fanovi mogu izbliza vidjeti svoje heroje i njihove moćne strojeve, bit će smješten na legendarnom Automotodromu Grobnik.

FIA WRC Croatia Rally 2024., Smerovišće - Grdanjci | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Grobničko polje tako će postati glavno operativno središte, košnica iz koje će najbolje svjetske posade kretati na iscrpljujuće brzinske ispite. A kulisa ne može biti glamuroznija. Svečani start relija održat će se u Opatiji, "biseru Jadrana", dok će se pobjednici šampanjcem polijevati na ciljnoj rampi u Rijeci. Ovim potezom Kvarner se upisuje na svjetsku mapu kao domaćin jednog od najprestižnijih sportskih događanja, rame uz rame s Monte Carlom i Kenijom.

Spektakularne kulise Učke i Gorskog kotara idu u svijet

Trasa relija za 2026. godinu protezat će se kroz čak četiri županije: Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku i Ličko-senjsku. To znači samo jedno – u svijet će putem prijenosa, koje prati više od 830 milijuna ljudi preko 250 TV postaja, otići spektakularni kadrovi Ćićarije, Učke, Kvarnera i Gorskog kotara. Oštri zavoji s pogledom na more i brze dionice kroz zelena pluća Hrvatske pružit će idealnu kulisu za najatraktivnije brzince u WRC kalendaru i neprocjenjivu promociju za hrvatski turizam.

Proglašenje pobjednika - INA Zagreb WRC Croatia 2024. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Podsjetimo, Kvarner je i prethodnih godina bio dio hrvatske WRC priče. Brzinski ispiti vozili su se od Ravne Gore do Platka, a vozači su se okupljali i na riječkom Korzu, no sada cijela regija preuzima glavnu ulogu.

Povratak na velika vrata

Iako je Hrvatska postala omiljena postaja u WRC kalendaru, u 2025. godini neće ugostiti svjetsku elitu. No, to je bio samo kratki predah. Nakon što je potvrđeno da Hrvatska reli zamjenjuje Srednjoeuropski reli (koji se vozio kroz Austriju, Njemačku i Češku), naš povratak u kalendar za 2026. i 2027. godinu postao je siguran. Time je potvrđen status Hrvatske kao pouzdanog i kvalitetnog organizatora u svijetu oktana.

TOP 100 fotografija u 2024. godini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska u elitnom društvu Monte Carla, Kenije i Japana

Svjetsko prvenstvo u reliju 2026. imat će 14 utrka, a Hrvatska se nalazi na prestižnom proljetnom terminu u travnju. Sezona će tradicionalno započeti u siječnju u Monte Carlu, nakon čega slijede snježna Švedska i egzotični Safari reli u Keniji. Nakon Hrvatske, karavana seli na Kanarske otoke, u Portugal i Japan. Jesenski dio sezone rezerviran je za Paragvaj, Čile, Italiju (koja se seli sa Sardinije u okolicu Rima) te veliko finale u Saudijskoj Arabiji. Biti dio takvog kalendara ogroman je uspjeh i priznanje za hrvatski auto sport.

Dok čekamo više detalja o točnim lokacijama brzinaca i popratnim sadržajima, jedno je sigurno: travanj 2026. bit će mjesec automobilističke groznice. Kvarner se sprema dočekati najbolje vozače današnjice i još jednom pokazati zašto je WRC Croatia Rally postao jedan od najomiljenijih događaja sezone, kako za vozače, tako i za desetke tisuća navijača koji će ponovno okupirati staze.