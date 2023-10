Remi Lokomotive i Gorice: VAR soba kontroverzno poništila gol Gorice zbog upitnog zaleđa

U susretu 11. kola Prve HNL Lokomotiva i Gorica su odigrali 1-1.

Lokomotiva je povela u 51. minuti golom Indrita Tucija, a izjednačio je Tim Matavž u 77. minuti.

Prvu ozbiljniju situaciju na utakmici vidjeli smo tek u 20. minuti kada je Merveil Ndockyt pucao, no vratar Lokomotive Nikola Čavlina je to odbio u korner. Samo dvije minute kasnije "lokosi" su imali najbolju priliku u prvom dijelu. Silvio Goričan je prošao po desnoj strani ubacivši pred suparnička vrata. Robert Mudražija nije najbolje zahvatio loptu koje se odbila do Matea Marić koji je s pet metara prebacio gol. Bila je to sjajna prilika, sasvim sigurno najbolja u prvom dijelu.

Nastavak je donio ipak nešto bolju igru i već u 51. minuti vidjeli smo pogodak. Pucao je Indrit Tuci, Ivan Banić je očajno reagirao i lopta mu je kroz ruke ušla u gol. Gorica je zaprijetila u 68. minuti, no Bartolecov udarac je završio u rukama Čavline.

Tuci je blizu gola bio i u 70. minuti kada je pucao iz velike daljine, no Banić je ovoga puta bio spreman. Gorica je u 72. minutu uspjela zatresti mrežu, no radost gostiju je kratko trajala jer je strijelac Maloča bio u zaleđu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No, u 77. minuti je sve bilo čisto. Raspopović je ubacio, a Matavž glavom pogodio za 1-1. Gorica je i u 87. minuti postigla pogodak, no još jednom se umiješao VAR poništivši gol Blummela zbog zaleđa. Ponovno će se nakon utakmice pričati o VAR sucima jer linije koje su povukli kako bi dokazali zaleđe su vrlo upitne.

Foto: Screenshot/MaxSport

Sjajnu priliku gosti su imali i u 90. minuti kada je nakon ubačaja iz kornera pucao Krizmanić, no netko od igrača Lokomotive je "očistio" s crte.