Remi za kraj grupne faze SP-a, protiv Norvežana za polufinale!

Hrvatska muška rukometna reprezentacija do 19 godina nije uspjela doći do pete uzastopne pobjede na Svjetskom prvenstvu na kojem igra kao domaćin, ali joj je i bod osvojen u dvoboju s Mađarskom koji je završio 28-28 (15-11) bio dovoljan za osvajanje prvog mjesta u drugom dijelu grupne faze.

Time su se izabranici Kreše Ivankovića plasirali u četvrtfinale u kojem će u četvrtak, 10. kolovoza, igrati protiv Norveške.

Hrvatski juniori nijednom tijekom utakmice nisu bili u rezultatskom zaostatku, u prvih osam minuta postigli su osam pogodaka i već tada došli do prednosti od pet pogodaka (8-3) pa se činilo da Mađarima prijeti prava rezultatska katastrofa. No, gosti su se brzo oporavili i došli do izjednačenja na 9-9. Ipak, Hrvatska je dobrom završnicom kraj prvog poluvremena dočekala s četiri gola više (15-11).

Početkom drugog poluvremena ta je prednost narasla i na +6 (18-12). Hrvati su održavali prednost od dva do pet pogodaka, da bi u samoj završnici Mađari dobili priliku za pobjedu koja im je donosila plasman u četvrtfinale. Na 28-28 imali su zadnji napad, uspjeli su dobaciti loptu do Feketea na šest metara, ali je mađarski kružni napadač pogodio vratnicu.

Tom su se promašaju najviše veselili Portugalci koji su pobjedom nad Slovenijom 28-26 osvojili drugo mjesto u skupini i plasirali se u četvrtfinale.

Marko Bajan je s devet pogodaka bio najbolji strijelac Hrvatske protiv Mađara, a i službeno je proglašen igračem utakmice. Franko Krstić je postigao sedam golova, a triput je mrežu pogodio Maksimilijan Molc. Marko Prpić je imao čak 17 obrana. Mađarske strijelce je predvodio Tamas Kovacs sa šest golova.

Hrvatska je osvojila prvo mjesto u skupini 1 s pet bodova. Portugal je drugi s četiri boda, a Mađarska treća s tri. Slovenija je ostala bez bodova.

U skupini 3, s kojom se u četvrtfinalu preklapa skupina 1, Danska je u utakmici za prvo mjesto nadigrala Norvešku s 35-29. Tako će Hrvatska u četvrtfinalu igrati protiv Norveške, a suparnik Dancima će biti Portugal.

U preostala dva četvrtfinalna dvoboja sastat će se Farski Otoci - Egipat i Španjolska - Njemačka.

Četvrtfinala su na rasporedu u četvrtak, 10. kolovoza.

Sve četvrtfinalne i polufinalne utakmice, kao i dvoboji za odličja, bit će odigrani u Areni Varaždin.