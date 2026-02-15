Obavijesti

Sport

Komentari 1
BEZ GOLOVA

Remizirali Gorica i Vukovar!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Remizirali Gorica i Vukovar!
5
Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I prethodna dva ogleda ovih klubova su završila bez pobjednika, u studenom je u Velikog Gorici bilo 1-1, a u kolovozu u Vinkovcima 2-2

Admiral

U susretu 22. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica i Vukovar 1991 su odigrali 0-0. Bio je to derbi iz donjeg doma ljestvice hrvatskog prvenstva, a ovim rezultatom najviše mogu biti zadovoljni u Osijeku, koji se također, bori za prvoligaški spas.

I prethodna dva ogleda ovih klubova su završila bez pobjednika, u studenom je u Velikog Gorici bilo 1-1, a u kolovozu u Vinkovcima 2-2.

Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a
Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prvu veliku priliku na utakmici imala je Gorica već u devetoj minuti. Nakon ubačaja iz kornera, Ivan Fiolić je pogodio stativu. U 32. minuti okvir gola su uzdrmali i gosti. Lovro Banovac je sa više od 30 metara pokušao lobati istrčalog vratara Davora Matijaša, ali je njegov udarac završio na gredi.

Sedam minuta kasnije vidjeli smo novu veliku priliku Vukovara. Lovro Banovec je ubacio do Lovre Kulušića koji je pucao glavom, no Matijaš je sjajno obranio. Posljednju priliku u prvom dijelu imala je Gorica u 42. minuti. Filip Čuić je odlično pucao, Denis Pintol je obranio, a Ognjen Bakić je odbijanac glavom prebacio preko vrata.

Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a
Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prvo uzbuđenje u nastavku vidjeli smo u 57. minuti kada je Gorica zatresla suparničku mrežu. Marijan Čabraja je sjajno pogodio s lijeve strane u suprotni kut. Međutim, pogodak je nakon nekoliko minuta video analize poništen zbog zaleđa u začetku akcije.

U nastavku drugog dijela, Gorica je bila nešto aktivnija, ali bez pravih prilika. Vukovar je mogao šokirati domaćina u šestoj minuti nadoknade, no Vito Čaić je loše pucao glavom.

Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a
Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo vodi na ljestvici sa 48 bodova, Hajduk ima osam manje, ali i susret manje, dok Rijeka i Varaždin imaju po 32 boda. Gorica je osma sa 23 boda, Vukovar ima 19, a posljednji je Osijek sa 17 bodova i susretom manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026