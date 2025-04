Rendulić: Prvi sam put vidio da se Gattuso smije. Dinamo je u ravnopravnoj utrci za naslov

Proteklo kolo HNL-a uoči Uskrsa najviše je razveselilo navijače Dinama koji je s osam bodova, po odlasku Fabija Cannavara, prepolovio bodovni zaosatatak za prvim mjestom koje trenutačno drže Rijeka i Hajduk. Ostalo je još šest utakmica, novo kolo počinje već u utorak. Rijeka je na Veliku subotu u regionalnom derbiju na Aldo Drosini propustila priliku odvojiti se na vrhu ljestvice izgubivši 2-0, ali domaći stručnjak Krunoslav Rendulić u emisiji Stadion na HTV-u tvrdi:

- Rijeka nema čime biti nezadovoljna. Naravno da nikad nije dobro kad izgubite utakmicu, ali porazi su dio igre i oni se dogode. Rijeka ima sve u svojim rukama, imaju četiri boda prednosti ispred Dinama, izjednačeni su s Hajdukom na prvoj poziciji, igraju finale Kupa, tako da nema nikakvog crnila ako govorimo o Rijeci. Rijeka je imala nekih kadrovskih problema, ali to ne umanjuje zasluženu pobjedu Istre, koja je prvo poluvrijeme totalno dominirala posjedom. Rijeka nije uspjela visokim pritiskom napraviti apsolutno ništa. Istra je jako dobro izlazila i rješavala te probleme. Rijeka se probudila drugo poluvrijeme, izmjenama dignula ritam, bila nešto bolja, ali je prvo poluvrijeme podbacila. Gonzalo Garcia ima jednu veliku prednost, poznaje mentalitet, zna gdje je došao i samo je nastavio ono gdje je stao kad je zadnji put bio u Istri. Ne treba isto tako zaboraviti da je Istra dovela dvojicu ili više kvalitetnih igrača za našu ligu, kvaliteta više. Tu prije svega mislim na Radoševića i Lončara. Lisica igra ove godine kao preporođen. Zaboravio sam apostrofirati Rozića, koji igra odlično cijelu sezonu - dodao je Rendulić.

Hajduk je u petak remizirao sa Šibenikom unatoč igraču manje zbog crvenog kartona Ismaela Dialla već u 15. minuti. Nakon utakmice pobunili su se iz vodstva kluba tražeći objavu komunikacije s VAR sobom, dok je trener Gennaro Gattuso bio dobro raspoložen.

- Prvi put da vidim Gattusa uopće da se smije ovu sezonu. Ljepše je ovako nego kad je onako ozbiljniji. Nije lako, drugu utakmicu igraju s igračem manje, posebno ovu protiv Varaždina gdje su 80 minuta igrali s igračem manje. Imate u planu ideju igre i onda igrač napravi glupost i praktički sve padne u vodu.

Dinamo je posao odradio dosta dobro, uvjerljivom pobjedom protiv fenjeraša Šibenika 4-0.

- Dinamo više nema prava na kiks, to ih je sigurno dodatno motiviralo da pruže maksimum, idu od utakmice do utakmice. Zadnja dva kola su prepolovili, smanjili su zaostatak na pola. Naravno da će motivacija još dodatno narasti. Kvalitetu imaju, širinu imaju. I spojili su sad dvije pobjede zaredom, nisu primili gol. Primljeni golovi jesu njihov najveći problem, ne postignuti golovi, nazabijali su se golova, ali isto tako su i jako puno primili golova. Napravili su dobar zalet za ovaj ostatak i ravnopravno konkuriraju za prvu poziciju s Hajdukom i s Rijekom.

Ako je Dinamu krenulo, to se ne može reći za Osijek koji tone sve dublje u nezapamćenoj krizi. Gorica je to iskoristila za prvu pobjedu u gostima nakon više od godinu dana (1-0).

- Osijek je pokušao sve ne bi li prekinuo ovaj crni niz, on predugo traje. Kad vam krene loše, onda jednostavno ne možete to zaustaviti. Opet su puno toga promašili, čak prazna vrata u 93. Moram se složiti s Rožmanom. Po prikazanom su zaslužili više nego što to pokazuje rezultat. Ali Gorica je u nastavku imala dvije ili tri prilike iz kontri koje je mogla i trebala bolje iskoristiti. Kad se sve zbroji, Osijek je opet izgubio, ali po prikazanom, nije to zaslužio. Sigurno da tribine i navijači Osijeka ne pomažu zvižducima i prozivanjima igrača. Jednostavno, energija je loša. Slažem se s Rožmanom da je ovo možda od kad je on došao najbolja utakmica Osijeka. Došao je u nezavidnoj situaciji i uvijek u takvoj situaciji nije lako izvući momčad iz problema. Nažalost, još nije uspio naći formulu kako to napraviti, a nekako se sve i poklopilo i s njihovim najboljim strijelcem, Jakupovićem, možda i najkvalitetnijim igračem. Otkad je on prestao zabijati, Osijek ne može pobijediti. Nekako se sve skupilo i ja im želim da što prije izađu iz te crne rupe.

Slaven Belupo iskoristio je negativan niz Varaždina i stvorio si lijepu prednost na četvrtom mjestu koje donosi Europu, šest bodova u odnosu na Varaždin i Istru.

- Oni su konstanta, igraju jako dobro otkako je trener Kovačević došao. Zaista su fenomenalni. Utakmica u prvom poluvremenu do zadnje dvije minute nije bila previše kvalitetna. Drugo poluvrijeme je bilo nešto kvalitetnije. Pogotovo sa strane Slaven Belupa, zabili su dva gola. Treba isto tako naglasiti da je Lokomotivi falilo nekih igrača, što ne umanjuje važnost pobjede Belupa. Treba pohvaliti svakako i Grgića koji ima sedam golova i sedam asistencija. Isto tako bih apostrofirao i malog Jagušića i pohvalio trenera Kovačevića koji mu jako dobro dozira minutažu. Malo počne, malo ulazi, uglavnom skuplja minute - rekao je Rendulić.

