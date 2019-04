Repeša nakon Beograda: Sako su mi zahračkali, psihijatrija!

Mislim da ovo nema veze sa sportom. Da moram baciti sako zato što jer je pun pljuvačke, to je nešto što ni u Srbiji, siguran sam, nitko ne opravdava. Igrao sam u Bologni derbije, sve to ima jednu granicu dokle se ide, strašno mi je žao i krivo mi je. Da me pogrešno ne shvatite, ja u svojoj familiji imam veliki broj Srba i dragi su mi, ne dam ih za sve na svijetu. Međutim, ovo je najblaže rečeno psihijatrija najvišeg reda, poručio je nakon debakla svoje momčadi Jasmin Repeša.

Hrvatski strateg na čelu Budućnosti izgubio je i u drugoj utakmici finala ABA lige i to s velikih 42 razlike (107-69), ali poslije toga gotovo da i nije pričao o utakmici. Ostao je šokiran ponašanjem domaćih navijača u prepunom Pioniru.

- Tko je to kumovao, to je za analizu. Ne vidim smisao da se igra u ovakvim uvjetima, apsolutno ne vidim, jer to nema veze sa sportom, to je debelo prešlo granice sporta, debelo prešlo granice terena i strašno mi je žao. Neću dalje jer bi doticao i neke stvari koje kao čovjek i trener ne bi trebao, ali osjetio sam potrebu ovo reći. Trebao sam vam donijeti sako pa da vidite na što liči. Ničim izazvan! Ne znam ko je od nas bilo čime, kojom gestom napravio da bi se dogodio ovaj linč. Još jednom, ne umanjujem pobjedu Zvezde, 2-0 i njihov odnos koji su imali. Ovo je kolektivna histerija - ponavljao je šokirani Repeša.

težak je sad posao ispred Repešine momčadi jer više nemaju pravo na posrtaj ako žele osvojiti ABA ligu. Sljedeća utakmica igra se u Podgorici u srijedu, 17. travnja s početkom u 19 sati.