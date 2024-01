Repeša: U Draženovom domu fale samo bikovi! Devastirana je i podsjeća na dvoranu za koride

Legendarni Jasmin Repeša (61) od srpnja obnaša ulogu sportskog direktora u HKS-u. Repeša je dvaput bio izbornik hrvatske reprezentacije, vodio je na Eurobasketu 2007., 2009. i 2013., Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. i Svjetskom prvenstvu 2014. Na klupskom planu trenirao je Cibonu, Tofas, Split, Slask, Bolognu, Lottomaticu, Benetton, Unicaju, Cedevitu, Milano, Budućnost i Pesaro.

U emisiji Hrvatska košarka komentirao je stanje dvorane Dražena Petrovića:

- Razumijem da se u jednoj dvorani nešto korigira kada su neki drugi programi kao što su koncerti i kao što je futsal. Međutim da će dvorana ostati u stanju u kakvom je, to je jedna devastacija kakvu ja u životu nisam vidio. Pitam sam sebe gdje je granica u našim granicama da devastiramo sve oko sebe. To je dvorana koja izgrađena po uzoru na Madison Square Garden, napravljena je po uzoru na dvoranu Plladoca u Bologni. To je treća dvorana koja ima taj ovalni izgled. To je zaista košarkaška dvorana. Kada je napravljena za univerzijadu tada su je zvali košarkaška dvorana. Dobila je i ime košarkaška dvorana Dražen Petrović po našem najvećem - rekao je Repeša i nastavio:

- Prošao sam cijeli svijet, igrao sam i radio u Španjolskoj i ta dvorana me podsjeća na dvoranu za koride. Samo fale bikovi da se puste jer ne mogu doći do publike. Ne mogu shvatiti zašto se dvorana nije vratila u prvobitni položaj nakon što je završen futsal. Ja se nadam da će oni koji odlučuju o tome košarkašku dvoranu vratiti da bude košarkaška dvorana. U dvorani Dražen Petrović prijeti opasnost da netko padne kroz rešetke s velikim rupama.