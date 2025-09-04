Obavijesti

Sport

Komentari 1
OSTVARILI TREĆU POBJEDU

Reprezentacija BiH izborila je osminu finala EuroBasketa

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Yiannis Kourtoglou

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u četvrtak plasirala u osminu Europskog prvenstva pobjedom u zadnjoj utakmici u skupini C u Limassolu protiv Gruzije 84-76 (20-15, 27-20, 20-27, 17-14).

U utakmici u kojoj je cijelo vrijeme bila u prednosti BiH je do pobjede predvodio Jusuf Nurkić s double-double učinkom od 15 koševa i 12 skokova, a John Roberson dodao je isti broj koševa i pet asistencija.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Bosnia and Herzegovina v Georgia
Foto: Yiannis Kourtoglou

BiH je sada zasjela na prvo mjesto u skupini C, ali Italija i Grčka koje su treća i druga tek trebaju igrati. Italija protiv Cipra, a Grčka protiv Španjolske. BiH će u osmini finala igrati s drugoplasiranom reprezentacijom skupine D, a to će biti Francuska, koja je danas pobijedila Island, Poljska, Izrael ili Slovenija.

Najboolji strijelac Gruzije bio je Alexander Mamukelashvili s ubačaja, a pratio ga je s 18 koševa Kamar Baldwin.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Bosnia and Herzegovina v Georgia
Foto: Yiannis Kourtoglou

Francuski košarkaši su u četvrtak u Katowicama u zadnjoj utakmici skupine D sa 114-74 nadigrali (38-9, 30-25, 24-12, 24-28) Island i plasirali se u osminu finala Europskog prvenstva.

Najbolji pojedinci u redovima Francuske bili su Zaccharie Risacher s 15 koševa i sedam skokova i Elie Okobo s 14 koševa i pet asistencija. Kod Islanda najbolji je s 15 ubačaja bio Martin Hermansonn.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Bosnia and Herzegovina v Georgia
Foto: Yiannis Kourtoglou

Francuzi su u osmini finala  ali ne znaju s koje pozicije idu dalje. Trenutačno su prvi u skupini, ali danas kasnije igraju Izrael i Slovenija te Poljska i Belgija. Poljska je na drugom mjestu s tri pobjede i jednim porazom, Izrael je treći  s istim omjerom kao i Slovenija koja je četvrta s dvije pobjede i dva poraza.

Komentari 1
OSTALO

