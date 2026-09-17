REPREZENTACIJA BUDUĆNOSTI Hrvatska na Njemačku i Zvereva bez igrača među 100 na svijetu

Bez tenisača u najboljih 100 na svijetu, dva 21-godišnjaka, 22-godišnjak te iskusni majstori parova Mate Pavić i Nikola Mektić, na koje se uvijek možemo okladiti. S mlađahnom postavom za pojedinačnu konkurenciju, u kojoj su Dino Prižmić (21), Matej Dodig (21) i Mili Poljičak (22), Hrvatska će u subotu i nedjelju u Halleu na tvrdoj podlozi izazvati Njemačku, predvođenu osvajačem US Opena Alexandrom Zverevim (29). Zvuči kao nemoguća misija, ali Davis Cup je postao sinonim za najveća iznenađenja.

Hrvatska i Njemačka igrat će peti put, Nijemci su slavili triput. Ulog je na tvrdoj podlozi u, inače, travnatoj areni u Halleu plasman na završni turnir u studenom u Bologni, ali od zadnjeg susreta prošlo je čak 16 godina. Jedini aktivni tenisač iz Doma sportova je Marin Čilić, kojeg je ozljeda udaljila od reprezentacije i koji je 2014. godine bio u situaciji u kojoj je sad Zverev, odnosno da se stavio na raspolaganju reprezentaciji samo nekoliko dana od osvajanja US Opena. Nijemci su odlučni iskoristiti Zvereva i napasti Davis Cup, na koji čekaju od 1993., kad ih je s izborničke klupe predvodio pokojni Nikola Pilić.

Sadašnji izbornik Njemačke, Michael Kohlmann, ima najbolje od najboljih - uz Zvereva tu su Yannick Hanfmann (ATP 54), Daniel Altmaier (ATP 69) te u paru finalisti US Opena Kevin Krawietz i Tim Pütz - a Ivan Dodig okupio je reprezentaciju budućnosti, čiji će članovi u idealnim okolnostima biti Duje Ajduković (25), Luka Mikrut (22), a možda opet jednom i Borna Gojo (28). Prižmić se jedini među njima ustalio na ATP razini, no iz ritma ga je izbacila ozljeda, posljedično i iz društva 100 najboljih. Mladi Splićanin neupitan je prvi izbor za singl, u šest mečeva u Davis Cupu ima tri pobjede i tri poraza, ali i iskustvo prvog reketa iz veljače ove godine protiv Danske, kad je Čilić također morao otkazati.

Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Drugom reketu blizu je Matej Dodig, koji je zadnja dva mjeseca proveo na zemljanoj podlozi, na kojoj je, uz naslov ATP Challengera u Comu, povezao osam pobjeda te došao do najboljeg plasmana u karijeri (171). Mladi je Osječanin debitirao prije dvije godine, u tri nastupa odradio je jedan "živi" meč, u veljači u Varaždinu, gdje je izgubio od Danca Möllera.

Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mili Poljičak (ATP 290) trenutno je u nizu od četiri poraza, jedan od njih bio je baš od Dodiga u Comu pretprošlog tjedna. Već se ustalio kao dio reprezentacije, no na debitantski nastup u singlu još čeka nakon zasad jedinog u parovima - s Pavićem prije dvije godine.