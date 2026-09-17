Nijemci su odlučni iskoristiti Zvereva i napasti Davis Cup, na koji čekaju od 1993., kad ih je s izborničke klupe predvodio pokojni Nikola Pilić
REPREZENTACIJA BUDUĆNOSTI Hrvatska na Njemačku i Zvereva bez igrača među 100 na svijetu
Bez tenisača u najboljih 100 na svijetu, dva 21-godišnjaka, 22-godišnjak te iskusni majstori parova Mate Pavić i Nikola Mektić, na koje se uvijek možemo okladiti. S mlađahnom postavom za pojedinačnu konkurenciju, u kojoj su Dino Prižmić (21), Matej Dodig (21) i Mili Poljičak (22), Hrvatska će u subotu i nedjelju u Halleu na tvrdoj podlozi izazvati Njemačku, predvođenu osvajačem US Opena Alexandrom Zverevim (29). Zvuči kao nemoguća misija, ali Davis Cup je postao sinonim za najveća iznenađenja.
Hrvatska i Njemačka igrat će peti put, Nijemci su slavili triput. Ulog je na tvrdoj podlozi u, inače, travnatoj areni u Halleu plasman na završni turnir u studenom u Bologni, ali od zadnjeg susreta prošlo je čak 16 godina. Jedini aktivni tenisač iz Doma sportova je Marin Čilić, kojeg je ozljeda udaljila od reprezentacije i koji je 2014. godine bio u situaciji u kojoj je sad Zverev, odnosno da se stavio na raspolaganju reprezentaciji samo nekoliko dana od osvajanja US Opena. Nijemci su odlučni iskoristiti Zvereva i napasti Davis Cup, na koji čekaju od 1993., kad ih je s izborničke klupe predvodio pokojni Nikola Pilić.
Sadašnji izbornik Njemačke, Michael Kohlmann, ima najbolje od najboljih - uz Zvereva tu su Yannick Hanfmann (ATP 54), Daniel Altmaier (ATP 69) te u paru finalisti US Opena Kevin Krawietz i Tim Pütz - a Ivan Dodig okupio je reprezentaciju budućnosti, čiji će članovi u idealnim okolnostima biti Duje Ajduković (25), Luka Mikrut (22), a možda opet jednom i Borna Gojo (28). Prižmić se jedini među njima ustalio na ATP razini, no iz ritma ga je izbacila ozljeda, posljedično i iz društva 100 najboljih. Mladi Splićanin neupitan je prvi izbor za singl, u šest mečeva u Davis Cupu ima tri pobjede i tri poraza, ali i iskustvo prvog reketa iz veljače ove godine protiv Danske, kad je Čilić također morao otkazati.
Drugom reketu blizu je Matej Dodig, koji je zadnja dva mjeseca proveo na zemljanoj podlozi, na kojoj je, uz naslov ATP Challengera u Comu, povezao osam pobjeda te došao do najboljeg plasmana u karijeri (171). Mladi je Osječanin debitirao prije dvije godine, u tri nastupa odradio je jedan "živi" meč, u veljači u Varaždinu, gdje je izgubio od Danca Möllera.
Mili Poljičak (ATP 290) trenutno je u nizu od četiri poraza, jedan od njih bio je baš od Dodiga u Comu pretprošlog tjedna. Već se ustalio kao dio reprezentacije, no na debitantski nastup u singlu još čeka nakon zasad jedinog u parovima - s Pavićem prije dvije godine.
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