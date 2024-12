'Vatreni' pod velikim kritikama u Italiji, želi ga dovesti Dinamo? 'Prodao bih ga i doveo novog'

Marin Pongračić (27) je prije dvije godine, nakon poprilično turbulentnog razdoblja u Wolfsburgu i Borussiji Dortmund, napustio Njemačku i otišao u talijanski Lecce. Preporodio je svoju karijeru i vratio se u reprezentaciju. Naravno, namamio je interes puno jačih klubova i na koncu mogao birati gdje će prijeći. Htio ga je francuski Rennes, sve je praktički bilo gotovo, ali kada je stigla ponuda Fiorentine, Hrvat se predomislio i otišao je put Firence za 15 milijuna eura.

Pokretanje videa... 03:13 Dalić i Kustić nakon ždrijeba Lige nacija | Video: Hrvatski nogometni savez

No, vrlo brzo krenule su nevolje po njega. Tek što se vratio nakon odmora s Europskog prvenstva, ozljede su se okomile na njega pa nije niti imao pravu priliku dokazati se treneru Palladinu, a još veći problem je što je on ustalio najbolju jedanaestoricu koja je briljirala u Serie A pa čak i jedno vrijeme bila blizu prvog mjesta. Uslijedila je kriza i nešto lošiji rezultati što je rezultiralo padom na peto mjesto, no Pongračić je i dalje utakmice gledao s klupe ili ga uopće nije bilo u zapisniku. Odigrao je tek šest utakmica u svim natjecanjima, a jednu je čak odradio i u dresu mlade momčadi.

Foto: Lisa Guglielmi/IPA Sport / ipa-a

Naravno, obzirom na uloženo, u Italiji su ga već sad proglasili velikim promašajem.

- Ljetni prijelazni rok je bio odličan, ali razočarao me Pongračić. Uvijek je izmjenjivao dobre i loše sezone. Po meni je ovo njegova loša sezona. Prodao bih ga i doveo još jednog braniča - rekao je komentator Sky Sportsa Fabio Caressa.

Foto: /IPA

Pongračiću je najbitniji kontinuitet, a to mu i Fiorentini ne mogu jamčiti. Najbolja opcija za njega bio bi transfer ili odlazak na posudbu, a u posljednje vrijeme spominjao se i Dinamo koji ga je htio prije godinu dana, no priča nije zaživjela. Ipak, prvi pick 'modrih' je Niko Galešić, a ako to ne uspiju realizirati, onda će se okrenuti drugim opcijama.