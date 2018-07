Repriza finala iz 2016.: Kerber protiv Serene za Wimbledon...

U finalu tenisačica na ovogodišnjem trećem Grand slam turniru sezone Wimbledonu igrat će Njemica Angelique Kerber i Amerikanka Serena Williams.

Kerber je u polufinalu svladala Latvijku Jelenu Ostapenko sa 6-3, 6-3, dok je Williams bila bolja od Njemice Julije Goerges sa 6-2, 6-4.

Bit će to "repriza" finala otprije dvije godine u "All England Clubu", a tada je Williams slavila sa 7-5, 6-3. Bio je to posljednji od sedam naslova za Serenu Williams u Wimbledonu, a velika 36-godišnja Amerikanka u subotu će imati svoj jubilarni 10. nastup u završnici ovog turnira.

Williams je dosada tijekom karijere osvojila 23 Grand slam naslova u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji te bi se pobjedom u subotu izjednačila na vrhu ljestvice svih vremena s Australkom Margaret Court. Bio bi to ujedno i prvi naslov za Williams nakon prošlogodišnjeg Australian Opena i poroda.

Kerber je u dosadašnjoj karijeri osvojila dva Grand slam naslova, oba u 2016. - Australian Open i US Open. U Australiji je u finalu svladala upravo Serenu Williams.