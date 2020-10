Povici 'Vi niste Hajduk' najbolja je ocjena igre splitske momčadi

Hajduk nastavlja rasprodavati stoljetni ugled kluba, danas je na Poljudu slavio dojučerašnji drugoligaš Šibenik (1-0), a što je za navijače najgore, jedinu pravu priliku njihovi ljubimci imali su u prvoj minuti

<p>Nekad je bilo uobičajeno da se nove čelnike kluba ostavi na miru 100 dana, kako bi se snašli i povukli svoje prve poteze, danas <strong>Hajduku</strong> 100 dana nije dovoljno niti za izbor novog čelnog čovjeka, a kamoli da taj počne raditi!?</p><p>U srijedu prolazi tih famoznih 100 dana od Brbićeve ostavke, a činjenica da je Nadzorni odbor tek skratio popis na sedam imena i da Brbićev nasljednik još uvijek nije izabran, a kamo li da je počeo raditi, dovoljno govori o kompliciranosti procedure koja i te kako utječe na rad kluba. A odraz onoga što se događa unutar hodnika Poljuda je i sve ono što u zadnje vrijeme gledamo na terenu, a to su blijede igre, slabi rezultati, nedostatak zalaganja...</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Reakcija Poljuda nakon poraza</b></p><p>Hajduk je nastavio rasprodavati svoj ugled i danas protiv Šibenika, koji je na koncu zasluženo slavio 0-1. Lijepoj akciji iz koje su Šibenčani poveli prethodila je neugodna lopta Dimitrova prema Diamantakosu, koju Grk nije uspio iskontrolirati pa se lopta odbila do Yefersona, on je pronašao Sahitija iza leđa obrane Hajduka, a mladi je Albanac, inače igrač Hajduka na posudbi u Šibeniku, sigurno plasirao loptu iza Posavca.</p><p>Mnogi bivši igrači Hajduka postizali su golove svom bivšem klubu, pa i na Poljudu, neki od njih i važne, pobjedničke, čak i u zadnjim sekundama..., no ne sjećamo se da je itko-ikad pokazao toliko nepoštovanja prema svom bivšem klubu, kao što je to napravio Emir Sahiti. Današnji gol bio je njegov prvi gol u seniorskoj karijeri, ali u erupciji slavlja morao se sjetiti da je još uvijek igrač Hajduka te da je zabio gol svom klubu, i ne provocirati svoje bivše, možda i buduće suigrače i gledatelje, pokazujući im gestom "sad vas ne čujem"...</p><p>Šibenik se u formaciji 5-4-1 držao čvrsto otraga i čekao svoje prilike iz kontra-napada, a toj impostaciji ostao je vjeran i nakon vodstva. Prijetili su gosti i u drugom dijelu, a najbliži golu bio je Prince, koji je "provozao" Dimitrova na ringišpilu i zatresao gredu. Imao je i Hajduk nekoliko polu-prilika, a najbliži golu bili su u prvoj minuti, kada je Labrović sjajno skinuo šut Caktašu...</p><p>Zbio je Hajduk goste u kazneni prostor u zadnjih 15 minuta, pokušavao centaršutevima pronaći visoke Nayira i Dimitrova, ali i ono malo što su igrači Hajduka uspjeli uputiti prema golu, zaustavio je sigurni Labrović.</p><p>Lijep i sunčan dan i otvorene tribine Poljuda nisu bile dovoljan mamac da navijači Hajduka dođu u većem broju, da ispune tribine barem onoliko koliko to dopuštaju epidemiološke mjere. Očito su loše igre i ukupno ozračje oko kluba ohladile navijače, pa ih se svega 4.517 okupilo na Poljudu protiv Šibenika, umjesto 10-12.000 koliko ih se znalo okupiti ne tako davno. Povicima "Igrajte pi*kice...", "Vi niste Hajduk...", "Skinite dresove"... jasno su dali do znanja što misle o danas prikazanoj igri...</p><p>U uvodu utakmice oglasio se i sportski direktor Hajduka Ivan Kepčija, koji je ponudio svoju stranu priče oko ponude Dinama za otkup ugovora Brazilca Jaira.</p><p>- Iz vedroga neba dobio sam poziv kolege sportskog direktora Dinama Zorana Mamića, koji je pokazao verbalni interes za Jaira. Ja sam na prvu rekao ne, ali sam mu kazao da ću to prenijeti ljudima u klubu. Na koncu smo u dogovoru s igračem zaključili da to ne bi bila dobra situacija za nas, pojačavati jednog od naših sportskih rivala a istovremeno oslabiti svoj momčad. Tu se moram zahvaliti i igraču i njegovom agentu koji su pokazali razumijevanje za stav kluba. Znate da igrači znaju pokazivati nezadovoljstvo, štrajkati... ali Jairo se ponio gospodski i nije bilo nikakvih problema oko te naše odluke - kazao je Kepčija.</p><p>Bez obzira kome vjerovali, Mamiću koji tvrdi da je Jairo želio doći u Dinamo, ili Kepčiji koji tvrdi suprotno, činjenica je da je reakcija sportskog direktora Hajduka zakasnila par dana, a ni Jairo svojim igrama u zadnje vrijeme ne opravdava ni interes Dinama, a ni želju Hajduka da ga zadrži.</p><p>Navijači su ga jučer ispratili zvižducima s terena, a umjesto njega po prvi je put ušao Turčin Umut Nayir... Dvadesetak minuta koliko je dobio premalo je za ocjenu, ali se toplo nadamo da će on i Grk Diamantakos u napadu Hajduka surađivati puno bolje nego što se njihove dvije matične države međusobno uvažavaju i surađuju.</p>