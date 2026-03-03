Obavijesti

VELIKE PROMJENE

Revolucija u F1! Uvest će se VAR

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hamad I Mohammed

FIA donosi revolucionarnu promjenu u Formulu 1; VAR tehnologija pratit će bolide na stazi i ubrzati sudačke odluke. Prva utrka s novim sustavom kreće na Velikoj nagradi u Australiji 8. ožujka

Međunarodna automobilistička organizacija (FIA) odlučila je u sezonu Svjetskog prvenstva Formule 1, koja uskoro počinje, uvesti VAR tehnologiju u vidu praćenja bolida na stazi.

Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 01:05
Tko je Max Verstappen? Još od prvih koraka predodređen je za titule. Već je blizu povijesti F1 | Video: 24sata/Instagram

U pitanju je sistem pod nazivom ECAT, a prvenstveno će biti usmjeren u trenucima kada se bolidi nalaze u zavojima staze. Time će prestati princip ručnog pregledavanja bolida od strane sudaca i u svakom smislu će se ubrzati kompletni postupak.

Provedba pravila o granicama staze već je dugi niz godina vrlo kontroverzna tema u svijetu Formule 1. Pojavljivali su se brojni slučajevi posljednjih godina, pogotovo u kvalifikacijskim borbama, kada su vozači prelazili liniju staze u zavojima čime su bivali kažnjavani, a dotični krugovi postajali nevažeći.

Pre Season Testing
Foto: Hamad I Mohammed

Cijeli postupak prijave pogreške i razgovori sudaca s ljudima u momčadima sada će se bitno ubrzati VAR tehnologijom koja će detektirati greške. FIA će momčadima automatski slati fotografije svakog prekršaja njihovih vozača, a osim što će se radnje ubrzati povećava se i točnost cijelog procesa.

Pre Season Testing
Foto: Hamad I Mohammed

Upotreba ovakve VAR tehnologije u Formuli 1 bit će na snazi od prve utrke, od Velike nagrade Australije 8. ožujka.

